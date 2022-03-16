Sözcü Kalın'dan, 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' açıklaması - Haberler

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Sözcü Kalın'dan, 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Sözcü Kalın'dan, 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Genel Kurulu'nun 15 Mart'ı'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' ilan etmesine ilişkin, değerlendirmede bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, BM Genel Kurulu'nun 15 Mart'ı

'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' ilan etmesine ilişkin, değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Türkiye'nin girişimleriyle BM Genel Kurulu 15 Mart'ı 'İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü' ilan etti. İslam karşıtlığının ve düşmanlığının yükselişe geçtiği bu günlerde her an teyakkuzda olacak ve her tür nefret suçuna karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz."


Demirören Haber Ajansı / Politika

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