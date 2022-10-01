Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin...
Politika Haberleri
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır"
Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı - Politika