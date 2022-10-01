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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin...

Politika Haberleri

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaları silahlandıran Yunanistan'ın teşvik edilmesi akılla, müttefiklikle bağdaşmaz. Tahrik ve gerilim siyaseti, kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır"

Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Politika Haberler Son Dakika

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