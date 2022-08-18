Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat bölgesi ile Şanlıurfa sınır hattı ve Şemdinli'de şehit olan 5 askerin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat bölgesi ile Şanlıurfa sınır hattı ve Şemdinli'de şehit olan 5 askerin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa sınır hattında şehit olan Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli şehidi Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın aileleriyle telefonda görüştü.

Ailelere taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.