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Slovakya Başbakanı Fico, AB'nin Rusya'dan Gaz İthalatını Durdurma Planına Karşı Çıktı

Slovakya Başbakanı Fico, AB'nin Rusya'dan Gaz İthalatını Durdurma Planına Karşı Çıktı
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'dan gaz ithalatını 2027 yılına kadar sonlandırma planlarını reddetti. Fico, bu planın ekonomik intihar olacağını belirterek, Slovakya'nın mevcut gaz anlaşmalarına bağlı kalacağını ve olası zararlara karşı tazminat talep edeceklerini açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan gaz ithalatını 2027 yılı sonuna kadar tamamen sona erdirme planlarına karşı çıktı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, AB'nin Rusya ile yeni gaz anlaşmaları yapılmasını yasaklama ve mevcut sözleşmelerle devam eden doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının da 2027 yılı sonuna kadar bitirilmesine yönelik planlarını reddetti. Slovak lider, konuya ilişkin olarak Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile düzenlediği basın toplantısında, AB'nin planının Slovakya açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Başbakan Fico, Slovak hükümetinin bu planı veto etmeye hazır olduğunu ve AB düzeyinde de bu planı durdurmak için çalışacaklarını ifade etti. (AB'nin merkezi) Brüksel'in çok tehlikeli bir oyun oynadığını ileri süren Fico, "Bu basit bir ifadeyle ekonomik intihardır. Ne gaz, ne nükleer ne de petrol kalacak şekilde her şeyin sona erdirilmesi, sadece Batı dünyasıyla Rusya ve diğer ülkeler arasında yeni bir demir perde inşa etmek anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Slovakya'nın AB'nin enerjide üçüncü ülkelere olan bağımlılığını azaltma yönündeki stratejik hedefini desteklediğini kaydeden Fico, AB düzeyinde bir yasal düzenleme kabul etmenin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine işaret etti. Bu adımın gaz fiyatlarının artmasına neden olarak Slovakya ve Avrupa Birliği'nin tamamı için zararlı olacağını vurgulayan Fico, ülkesinin Rusya ile 2034 yılına kadar uzanan bir doğal gaz tedarik anlaşması olduğuna dikkat çekti. Fico, planın uygulanması halinde ise oluşan zarardan dolayı tazminat talebinde bulunacaklarını duyurdu.

Slovak lider, Ukrayna'nın Rusya ile olan doğal gaz transit anlaşmasını sonlandırmasının ardından aralık ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etmişti. Fico'nun ziyareti, Ukrayna'daki savaş nedeniyle "Kremlin'i tecrit etme" politikası uygulayan Brüksel'in sert tepkisine neden olmuştu.

Fico'nun cuma günü Moskova'da düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılacak tek AB lideri olması bekleniyor. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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