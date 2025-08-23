Siirt'in Kalkınması İçin Yerel Siyasetçilere Çağrı

Siirt'in Kalkınması İçin Yerel Siyasetçilere Çağrı
Güncelleme:
AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Siirt'in ekonomik ve sosyal gelişimi için yerel siyasetçilerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Tatar, iş birliği ve gayretle Siirt'in potansiyelinin hayata geçirilebileceği mesajını verdi.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Siirt'in kalkınması için yerel siyasetçilerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Daha fazla iş birliği ve gayretle Siirt'i hak ettiği noktaya getirebiliriz" dedi.

Siirt'te sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının katılımı ile düzenlenen istişare toplantısında konuşan AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi için birlik çağrısında bulundu. Tatar, Siirt'in kalkınma sürecinde önemli adımlar atıldığını ancak hala bazı eksikliklerin bulunduğunu belirtti. Siirt'in gelişmesinin yalnızca hükümetin yatırımlarıyla değil, yerel siyasetin de katkılarıyla mümkün olacağına dikkat çeken Tatar, "Siirt'in potansiyeli büyük, ama bu potansiyelin hayata geçmesi için hep birlikte daha fazla çalışmamız gerektiği açık" dedi.

Tatar, Siirt milletvekillerine de seslenerek, "Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Devletin desteğiyle daha güçlü bir Siirt için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Siirt'in Batman, Şırnak ve Hakkari'nin gerisinde kaldığını ifade eden Tatar, Siirt'in diğer illerle kıyaslandığında bazı alanlarda geride kaldığını belirtti. Tatar, "Daha fazla iş birliği ve gayretle Siirt'i hak ettiği noktaya getirebiliriz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
