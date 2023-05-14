Seyyar sandık, hasta ve engelli vatandaşların ayağına gitti

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Kastamonu'da sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için Kastamonu'da sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

Ülke genelinde vatandaşlar saat 08.00 itibariyle sandığa gitmeye başladı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına seyyar sandık gitti. Kastamonu'da bin 654 sandıkta, 295 bin 393 seçmen sandık başına gidecek. Sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşlar için seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti.

Kastamonu'da seyyar sandık talep eden 21 kişinin ayağına seyyar sandık götürüldü. Sadık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından, oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor. Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi ile Candaroğulları Mahallesi ve İnönü Mahallesinde Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez'in de sandık görevlilerine eşlik etmesiyle seyyar sandık, sandığa gidemeyen vatandaşın ayağına götürülüyor.

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesinde ikamet eden ve hastalığından ötürü sandığa gidemeyen Şükrü Atalay, "Allah devletimizden razı olsun. Sandık hizmetini benim ayağıma kadar getirdi. Oyumu kullandım. Hayırlı olur inşallah devletimize ve milletimize. Seyyar sandık hizmeti çok iyi. Bundan daha iyi bir hizmet benim gibi hastalar için olamaz. Geçtiğimiz seçimlerde az çok yürüyebiliyordum fakat hastalandıktan sonra bu seçimde sandığa gidemedim. Sandık benim ayağıma geldi. Sandık geldi, oyumu kullandım görevimi yaptım. Allah'tan devletimize ve milletimize hayırlı olsun diliyorum" dedi. - KASTAMONU