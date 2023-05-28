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Seçim kurulunda oy çuvalı kuyruğu

Politika Haberleri

Samsun'da İl Seçim Kurulu önünde oy çuvalları kuyruğu oluştu. Samsun'da cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 1 milyondan fazla seçmen 3 bin 423 sandıkta oy kullandı. Oy sayımını tamamlayan sandık kurulu görevlileri, oyları çuvala doldurarak İl Seçim Kurulu'nun yolunu tuttu. Seçim Kuruluna gelen görevliler kapıda sırada girdi. Çuvalları teslim etmek için bekleyen görevliler, kuyruk oluşturdu.

Seçim kurulunda oy çuvalı kuyruğu

SAMSUN - Samsun'da İl Seçim Kurulu önünde oy çuvalları kuyruğu oluştu.

Samsun'da cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde 1 milyondan fazla seçmen 3 bin 423 sandıkta oy kullandı. Oy kullanmanın saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. Oy sayımını tamamlayan sandık kurulu görevlileri, oyları çuvala doldurarak İl Seçim Kurulu'nun yolunu tuttu. Seçim Kuruluna gelen görevliler kapıda sırada girdi. Çuvalları teslim etmek için bekleyen görevliler, kuyruk oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Politika

Samsun Politika Haberler

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