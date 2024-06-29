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Şanlıurfa'da 254 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulama Alt Yapısıyla Buluşuyor

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, DSİ tarafından yürütülen sulama alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, güzel ilçemizde 254 bin 130 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını açıkladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Tamamlanan çalışmalarla güzel ilçemizde 254 bin 130 dekar tarım arazisi suya kavuşuyor" dedi.

Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Faruk Pınarbaşı ve İbrahim Eyyüpoğlu DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti.

Ziyaretin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Yazmacı, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe ile 139 bin 250 dekar, Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademede 79 bin 800 dekar, Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebekesi ile de 35 bin 80 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

Yazmacı, "Tamamlanan çalışmalarla güzel ilçemizde 254 bin 130 dekar tarım arazisi suya kavuşuyor. Tarımsal faaliyetler ülkemizin geleceği. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarımsal faaliyetleri önemsiyor, çiftçilerimizi her daim olduğu gibi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili detaylı bilgileri de aktaran Milletvekili Yazmacı, bazı bölgelerde Sulama Birlikleri aracılıyla ilgili firmadan alınacak kartlarla sayaçların kullanılacağını kaydetti.

Yazmacı, 13 köyde hayata geçen yeni uygulama ile ilgili şunları kaydetti:

"1. Kademe de ayrıca Sulama Birlikleri aracılığıyla temin edilecek Kart Sistemi ile çiftçilerimiz hem toprağı suyla buluşturacak hem de modern sulama sistemine kavuşacak. Bu bölgede yer alan köylerimiz Ayaklı, Büyük Mutlu, Büyük Bardakçı, Gürpınar, Matla, Yağızlar, Yazgüneşi, Yıldız, Kenberli, Gömülü, Sözeri, Yeşilalıç ve Kınalıtepe'de su alma yapıları suyun verimli ve tasarruflu kullanılması için sayaçlı olarak projelendirildi. Çiftçilerimize sistemi bir an evvel kullanabilmeleri için kartlarını temin etmelerini öneriyorum."

Diğer aşamalarla ilgili de bilgi aktaran Yazmacı, şu ifadelere yer verdi:

"Viranşehir Pompaj Sulaması 2. Kademe'de 2 adet pompa istasyonu ve şebeke inşaatı tüm unsurlarıyla tamamlandı. Ayrıca Yukarıbağ, Elgün, Gözlek, Germen, Yaban, Karakuzu, Taşyaka, Toklu, Tekneli, Bozca ve Eser köylerimiz bu sulamadan yararlanacak. Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2. Kısım Şebeke ile de Ayaklı, Karatepe, Kınalıtepe, Çalıcık, Dedeköy'deki tarım arazileri suyla buluşacak."

Yazmacı, ilçede yürütülen çalışmalardan dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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