TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Muş Açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun'un Türkiye'nin yeni yatırım ve üretim merkezi olacağını belirtti.

Muş, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'un deniz, kara, hava ve demir yolu bağlantılarıyla güçlü bir lojistik altyapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Kentte sanayi ve lojistik başta olmak üzere planlanan yatırımların bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirildiğini aktaran Muş, "Şehrimizin mevcut potansiyelini kalıcı ekonomik değere dönüştürecek yatırımlarla Samsun'u bölgesel değil, ulusal ölçekte rekabet gücü yüksek bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Samsun, Türkiye'nin yeni yatırım ve üretim merkezi olacak. Samsun'da son dönemde organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımları hız kazandı. Kentte toplam 21 bin 405 dekar OSB alanı bulunuyor. Bu büyüklüğü, Samsun'u sanayiye ayrılan arazi varlığı bakımından Türkiye genelinde üst sıralara taşıyor. Mevcut OSB'ler, yalnızca bugünkü sanayi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda orta ve uzun vadeli yatırım taleplerine de cevap verebilecek bir kapasite sunuyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Muş, Tekkeköy Merkez OSB'de altyapı yatırımlarının büyük ölçüde tamamlandığını ve yatırımcı tahsislerine başlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Havza, Terme ve Vezirköprü OSB'leriyle birlikte Samsun genelinde çok merkezli bir sanayi yapılanması oluşturuldu. Havza OSB alanı 10 bin 500 dekara çıkarıldı. Havza OSB, bu büyüklüğüyle Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sanayi alanlarından biri haline geldi. Terme Karma OSB ve Vezirköprü Karma OSB de üretim çeşitliliğini artıracak şekilde planlandı. Yakakent'te kurulması planlanan ve hızla çalışmaları süren Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB, tarımsal ve gıda sanayisinde ihracata yönelik üretime katkı sağlayacak. Bu yatırım özellikle balıkçılık ve işleme sanayisi açısından önemlidir."

Liman-sanayi entegrasyonu

Tekkeköy ilçesinde hayata geçirilen Samsun Yeni OSB'nin, liman–sanayi entegrasyonunu sağlayan Türkiye'deki sınırlı örneklerden biri olduğuna dikkati çeken Muş, şunları paylaştı:

"Bu OSB faaliyete geçtiğinde üretim, depolama ve ihracat süreçleri tek merkezden yürütülebilecek. Bu yapı, yatırımcı açısından ciddi bir lojistik ve maliyet avantajı sağlayacak. Sanayi ve ihracat hedeflerinin sürdürülebilirliği açısından ulaşım yatırımları kritik öneme sahiptir. Samsun Çarşamba Havalimanı yeni terminal binası yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek, tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesi 6 milyona ulaşacak. İhale süreci tamamlanan ve güzergah üzerindeki kamulaştırma çalışmaları devam eden Batı Çevre Yolu'na ilişkin çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. Doğu Çevre Yolu projelendirme aşamasındadır. Samsun-Delice Hızlı Tren Projesi ise kentin güney aksıyla entegrasyonunu sağlayacak."

Serbest Bölge ile ihracat hedefi büyüyor

Cumhurbaşkanlığı onayıyla kurulan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin, Samsun'un dış ticaret kapasitesini önemli ölçüde artıracağına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Serbest Bölge'nin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi halinde yaklaşık 10 bin kişilik istihdam ve 1,5 milyar dolarlık ek ihracat hacmi oluşturması öngörülmektedir. Samsun'un mevcut 1,6 milyar dolarlık ihracatını, orta vadede 3-4 milyar dolar bandına, uzun vadede ise 5 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Samsun, yaşam kalitesi, ulaşım imkanları, eğitimli iş gücü ve lojistik altyapısıyla yatırımcılar açısından avantajlı bir şehir oldu. OSB'lerde sunulan hazır altyapı, geniş parsel seçenekleri, enerji ve lojistik erişimi, yatırımcılara zaman ve maliyet avantajı sağladı. OSB'lerin doluluk oranlarının artırılması ve yeni yatırımların kente kazandırılması, Samsun ekonomisinin büyüme sürecinde belirleyici olacak. OSB'ler, Serbest Bölge ve lojistik yatırımlarının tamamlanmasıyla Samsun'un ulusal ölçekte rekabet edebilen bir sanayi ve üretim merkezi konumuna ulaşacak."