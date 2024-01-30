Samsun'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile etkili kar yağışı sonrasında kapanan 16 mahalle yolu ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yollarda ulaşımın aksamaması için canla başla çalışıyor. Karla mücadele çalışmaları 26 greyder, 7 dozer, 26 traktör kepçe, 20 loder, 5 tuzlama kamyonu, 111 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 15 mini case olmak üzere toplamda 225 adet iş makinesi ve 398 personelle gerçekleştiriliyor. Kış dönemine hazırlık kapsamında daha önce tüm tedbirlerini alan ekipler, kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları hızla yeniden ulaşıma açıyor.

Bu kapsamda kentin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 16 mahalle yolu yapılan çalışma ile yeniden ulaşıma açıldı. Bunun haricinde kapanan Alaçam İlçesi Gülkaya, Şirinköy, Yukarıısırganlı, Vicikler, Uzunkıraç, Gökçeağaçoymağı ile Yakakent ilçesi Büyükkırık Mahallesi yollarının açılması için ekiplerin hummalı çalışması sürüyor.

"Kapanan yollar hızla açılıyor"

Karla mücadele kapsamında sorun yaşanan mahallelere anında ve hızlı şekilde müdahale ettiklerini belirten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Cemal Bozkurt, "Karla mücadele kapsamında sorumluluk alanımızda bulunan yol ağlarımızda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sürekli teyakkuz halindeyiz. Kış dönemi öncesinde gerekli hazırlıklarımızı yapıp tedbirlerimizi aldık. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda tüm ilçelerimiz ve tüm mahallelerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar nedeniyle kapanan mahallerimizin yollarını bir olumsuzluk yaşanmadan hızla yeniden ulaşıma açıyoruz. Buzlanma olan yerlere de solüsyonlarla ve tuzlu agrega karışımlarıyla uygulamalar yapılarak ulaşım güvenliğini sağlıyoruz" dedi. - SAMSUN