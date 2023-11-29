Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 sigara dolum makinesi, 20 kilogram kıyılmış tütün, hava kompresörü, 33 bin 800 boş makaron ve 11 bin 700 doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, KOM Şube Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 sigara dolum makinesi, 20 kilogram kıyılmış tütün, hava kompresörü, 33 bin 800 boş makaron ve 11 bin 700 doldurulmuş içime hazır sigara ele geçirildi.