Sakarya'da toplanan vatandaşlar Filistinliler için dua etti ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçunu kınadı.

Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Sakarya 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.

Türk bayrağı ve Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, Filistinliler için alanlarda toplandıklarını, zulme karşı attıkları her adım ve eylemlerinin kendilerini yeniden dirilteceğini söyledi.

Terör devleti İsrail'in bu akşam da Gazze'yi bombaladığını ifade eden Aydın, "Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimizin elektrik, su ve internet hatları kesik halde, saldırı altındalar. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre, bombardıman hiç durmuyor, uçak ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünya'nın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Dünya, şimdi müdahale etmeyecekse, ne zaman edecek? İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır." diye konuştu.

Aydın, İsrail'in her zamanki saldırılarını arttırdığını, okulları, hastaneleri bombalayarak, kadın ve çocukları katlederek zulmünü sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail'in, yıllardır Filistin'e ait topraklar üzerinde her türlü zulüm ve alçaklığı dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Şimdi Aksa Tufanı Harekatı ile Filistinli yiğitler, kendilerine ait olan topraklarda meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Allah, Filistin ve Hamas'ın mücahitlerine zafer nasip eylesin. Mescidi Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da bütün ümmetin meselesidir. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Artık İsrail'in bu şımarıklığına ve terörizmine son verme vakti gelmiştir. İsrail bu şımarıklığını İslam ülkeleri ve Müslümanların sessizliğinden almaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır."

Konuşmaların ardından meydanda Kur'an-ı Kerim okundu.