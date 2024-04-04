Sakarya'da AK Parti ve CHP'nin itirazları reddedildi

Sakarya'da AK Parti ve CHP temsilcileri ilçe seçim kurulana verdikleri itiraz dilekçeleri neticelendi. Karapürçek, Serdivan, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde itirazlar reddedildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti ve CHP temsilcileri Sakarya'nın Karapürçek, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz etti. AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kurullarına başvurarak Karapürçek'te 35 sandıktaki 512, Kaynarca'da 80 sandıktaki 827, Geyve'de 158 sandıktaki bin 632, Serdivan'da CHP temsilcileri ise 126 sandıkta 3 bin 549 geçersiz oyun yeniden sayılması için itiraz dilekçesi verdi. Partilerin dilekçelerini değerlendiren kurul ilçelerin tamamına ret kararı verdi. - SAKARYA