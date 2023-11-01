Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kosova'nın Gjilan ve Vushtri belediyeleri ile 'kardeş şehir' protokolü imzaladı. Protokolün imzalanmasının ardından yapılan açıklamada, Sakarya'nın Balkanlar için önemli bir konumda olduğu vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Kosova'nın Gjilan ve Vushtri belediyeleri arasında 'kardeş şehir' protokolü imzalandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Kosova'nın Gjilan ve Vushtri belediyeleri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gjilan Belediye Başkanı Alban Hyseni, Vushtri Belediye Başkanı Ferit İdrizi, Kosova Milletvekili Mergim Lushtaku ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Birçok etnik unsurun yaşadığı kardeşlik şehri Sakarya'da atılan bu yeni adımın çok kıymetli olduğunu belirten Yüce, Balkanlar için Sakarya'nın çok önemli bir konumda olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın tarımdan sanayiye, turizmden spora kadar her şeyi içerisinde barındıran bir şehir olduğunu aktaran Yüce, "Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar her milletten insanları şehrimizde görebilirsiniz. Kısacası Sakarya, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğin başkentidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Yüce'ye teşekkür eden Gjilan Belediye Başkanı Hyseni de protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk iş insanlarının Kosova'ya yatırım yapması çağrısında bulundu.

Vushtri Belediye Başkanı İdrizi ise Sakarya ile kardeş kent oldukları için duyduğu gururu dile getirerek, tarım alanında destek beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Yüce, Hyseni ve İdrizi protokolü imzaladı.