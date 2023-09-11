Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Yüce, belediyenin 4,5 yıllık hizmet süresinde gerçekleştirdiği projeleri ve çalışmaları anlattı. Ayrıca Sakarya'nın tarım ve spor alanındaki başarılarına da değinildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı olağan meclis toplantısı Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Yüce, 4,5 yıllık hizmet süresinde yaptıkları proje ve çalışmaları anlattı.

Yüce, altyapıdan üstyapıya, sosyal hayattan sportif projeler ve tarımsal alandaki projelere değinerek, daha güzel bir Sakarya için gündüz gece çalıştıklarını söyledi.

Düşünce ve gayretlerinin sadece şehre ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu ifade eden Yüce, yaptığı sunumda, Karaman GES, Akçay Barajı, elektrik santralleri, SGK Köprülü Kavşağı, Unkapanı ve Geyve meydanları gibi projelere dikkati çekti.

Yüce, ayrıca Sakarya'nın sosyal yaşamına değer katan Ters Ev, Uçak Kıraathanesi, Vagon Kıraathanesi, İl Ormanı Tabiat Parkı, Erenler Lunapark, Zipline projelerinin detaylarını aktardı.

Tarımda da Türkiye'ye örnek olan projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Yüce, Hastalıklardan Ari Manda Üretimi Projesi, bal, süt, şifa, kabak evleri, İstiridye Mantarı Üretim Tesisi, Sakarya Botanik Vadisi ile Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ndeki çalışmalardan bahsetti.

Ayrıca aşevi, Sosyal Sevgi Mağazası, Sosyal Market, Engelsiz Millet Bahçesi, Çay Evi, Yağcıbedir Halı Üretim Atölyeleri, iş elbisesi üretimi, Atıktan Hayata Geri Dönüşüm Ürünleri, Hanımeli Pazarı ve Kadın Kooperatiflerine değinen Yüce, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Kentte tarımsal alanlarda yapılan birçok projeden de bahseden Yüce, hayata geçirdikleri üretim tesisi ve merkezleriyle Türkiye'de pilot şehir olduklarını dile getirdi.

Yüce, spora her zaman destek verdiklerini, 30'u aşkın branşta 5 bine yakın sporcuyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda sürekli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Kentin bisiklet alanında dünyanın en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yaptığını belirten Yüce, 2021 yılında Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından verilen ve sayılı şehrin sahip olduğu Dünya Bisiklet Şehri unvanını Sakarya'ya getirdiklerini ve ayrıca Avrupa Spor Şehri unvanını şehre kazandırdıklarını bildirdi.

Yüce, kentte 200 kilometre olan bisiklet yolu ağını da 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sakarya, "Dünya Tarım Şehri" oluyor

Sakarya'nın yakında "Dünya Tarım Şehri" unvanını alabileceğini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"6 bin dönümde dünyada eşi benzeri olmayan yöntemlerle kaliteli ürünler elde ediyoruz. Bizden dünyanın haberi var. Böyle bir arazide tarım yapan dünyada başka bir belediye yok. Faaliyetlerimizden dünyanın haberi var. Yakın zamanda dünya klasmanında yerimizi alacağımızı ve dünya tarım şehri unvanını alacağımızın sinyalini buradan vermek istiyorum."

Toplantıya, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve komisyon başkanları katıldı.