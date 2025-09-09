Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Çin Ziyareti: İnovasyon ve İşbirliği Görüşmeleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Çin'deki temasları kapsamında başkent Pekin'de inovasyon entegrasyonunu derinleştirmek üzere oluşturulan uluslararası E-Town Biopark alanını ziyaret etti. Heyet ayrıca sağlık alanında görüntüleme teknolojileri ve aşı çalışmalarına ilişkin çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Çin'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Memişoğlu, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichoa ile bir araya gelmesinin ardından başkent Pekin'deki farklı tıbbi merkezlere ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Memişoğlu, E-Town Biopark alanına gerçekleştirdiği ziyaretinde, ilaç ve tıbbi cihaz alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürüttüğü merkez ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Alanında uzman akademisyenlerin eşlik ettiği Bakan Memişoğlu, Çin bilim insanlarıyla yürütülebilecek ortak çalışmalar hakkında da bilgilendirildi.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnovasyon entegrasyonunu derinleştirmek üzere oluşturulan uluslararası biopark alanını ziyaret ettik. Bölgedeki fabrikaları gezerek yürütülen iş süreçlerini yerinde inceledik. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon konularında iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Görüntüleme teknolojileri ve aşı çalışmalarına ilişkin bir dizi görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Ziyaret kapsamında Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çin'deki mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmelerde fikir alışverişi ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilirken, muhtemel iş birlikleri de ele alındı.

Heyette yer alan Türk sanayiciler ve üreticiler ise Çinli bilim insanları ve üreticilerle bir araya gelme fırsatını buldu.

Sağlık Bakanlığı heyeti Pekin'den sonra Şanghay'a geçecek

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyet yarın Şanghay'a geçecek. Şanghay'da ilaç Ar-Ge'si lanında çalışmalarını sürdüren teknoloji vadisi "Zhangjiang Life Science Park"ı ve pek çok biyoteknoloji şirketine ev sahipliği yapan "Biobay Life Science Park"ı ziyaret edecek. Türk heyeti Şanghay programı kapsamında tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren Çin'in dünyaca ünlü teknoloji şirketlerini de gezecek.

Bakan Memişoğlu'na eşlik eden isimler

Bakan Memişoğlu'na Çin'deki programda eşlik eden isimler arasında Sağlık Bakan Yardımcıları Dr. Şuayip Birinci, Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Muhammed Atak, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper Biten, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Kürşat Hacımustafaoğlu da yer aldı. Heyetin arasında bilim insanları, üniversite rektörleri, sanayiciler ve üreticiler de yer aldı.

Çin ile sağlık alanında işbirliği yapılacak

Sağlık Bakanlığı heyeti, Çin'de gerçekleştirilen ziyaret ile iki ülke arasında sağlık alanında güçlü ve stratejik bir iş birliği kurulmasını hedefliyor. İş birliği kapsamında, ilaç alanında ortak klinik araştırmalar yürütülebilmesi ve Türk bilim insanlarının Çin'in yenilikçi teknolojileriyle buluşması hedefleniyor. Bu doğrultuda, Türk sağlık sektörünün küresel çapta rekabetçi ürünler geliştirilebilmesi öngörülüyor. Veri entegrasyonu ile salgınları önceden tahmin edebilecek bir sistemin kurulabilmesi, teknoloji transferleri ile ise ortak Ar-Ge merkezleri ile ekonomik kazanımlar sağlanması bekleniyor. Bu çerçevede iki ülkenin halk sağlığı daha etkin şekilde korunması hedefleniyor. - PEKİN