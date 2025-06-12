Şaban Çopuroğlu, İçişleri Komisyonu Üyesi Olarak Yeniden Seçildi

Şaban Çopuroğlu, İçişleri Komisyonu Üyesi Olarak Yeniden Seçildi
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AK Parti'li Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de İçişleri Komisyonu üyeliğine yeniden seçildi. Çopuroğlu, güvenlik ve yerel yönetimlerle ilgili önemli yasal düzenlemelerin görüşüleceği komisyonda Kayseri'yi temsil edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28. Dönem Kayseri Milletvekili olarak görevine devam eden AK Parti'li Şaban Çopuroğlu, Meclis'teki çalışmalarını İçişleri Komisyonu üyesi olarak yeniden seçildi.

Daha önceki dönemlerde de komisyon üyeliği görevini başarıyla yürüten Çopuroğlu; İçişleri Komisyonu'na yeniden seçilerek yasama faaliyetlerinde aktif bir sorumluluk üstlenmiş oldu. Güvenlik, asayiş, yerel yönetimler ve içişlerine dair pek çok yasal düzenlemenin görüşüldüğü komisyonda Kayseri'yi ve partisini temsil edecek olan Çopuroğlu, görevine kaldığı yerden devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Çopuroğlu; "Milletimizin iradesiyle görevimize devam ederken, Meclis'te İçişleri Komisyonu üyeliğine yeniden seçilmekten büyük onur duyuyorum. Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve şehirlerimizin gelişimi için önemli kararların alındığı bu komisyonda, aktif katkı sunmaya devam edeceğim. Şehrimizin sesi olmayı sürdüreceğim" dedi.

AK Parti olarak, milletin taleplerini merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Çopuroğlu, TBMM'deki yeni dönemde de Kayseri'ye değer katacak çalışmalar yürütme kararlılığında olduklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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