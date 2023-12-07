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Putin ve Reisi, Moskova'da bir araya geldi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Moskova'da görüştü. Görüşmede bölgesel konular, Gazze Şeridi'ndeki durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

- Putin ve Reisi Moskova'da bir araya geldi

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, bölgesel konular, Gazze Şeridi'ndeki son durum, ikili ilişkiler ve Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi konular ele alındı.

Putin yaptığı açıklamada, "İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi ile konuşacağımız projelerden biri de Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru olacak. Elbette bölgedeki durum özellikle de Filistin'deki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunmak bizim için önemli" dedi.

Dün Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretleri hatırlatan Putin, "Dün Tahran üzerinden geçtim ve Tahran'a inip sizinle görüşmek istedim. Ancak daha önceden programlandığını ve sizin Moskova'ya hareket edeceğinizi söylediler" dedi.

"Gazze Şeridi'ne yapılan bombardımanın kesinlikle durdurulması gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Reisi ise, Filistin - İsrail çatışmaların değinerek, "Gazze Şeridi'ne yapılan bombardımanın kesinlikle durdurulması gerekiyor. Bu mesele sadece bizim bölgemizin meselesi değil tüm insanlığın meselesidir. Dolayısıyla bu meseleye çok hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor, bulunmalıdır da" dedi.

Reisi, "Filistin ve Gazze'de yaşananlar soykırımdır ve insanlık suçudur" ifadelerini kullanarak, bunun ABD ve Batı tarafından desteklenmesinin ise "daha kötü" olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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