Putin ve Caparov'dan Stratejik Ortaklık Vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov arasında Bişkek'te yapılan görüşmede, müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirmeye yönelik ortak bildiri ve eğitim, sağlık, göç, ekonomi, askeri-teknik alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmalar imzalandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'teki Intımak Ordo Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, her iki ülke bakanları ve diğer yetkililer de yer aldı. Putin, görüşmede Kırgızistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ziyaret, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Konseyi toplantısı arifesinde gerçekleşmektedir. Kırgızistan'ın örgüte dönem başkanlığı sırasında yaptığı büyük çalışmaları takdir ediyoruz. Rusya görevi devralıyor ve 2026'da örgüte başkanlık yapacak" ifadelerini kullandı.

Rus lider, Rusya-Kırgızistan arasındaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin dostluk, iş birliği ve temel anlaşma ruhu içinde karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme temelinde başarıyla gelişmekte olduğuna dikkati çekti. Putin, Caparov'a hitaben, "Sizinle devamlı temas halindeyiz. İkili iş birliğinin kilit konularını kontrol altında tutuyoruz. Bizim yıl sonunda Rusya'da Avrasya Yüksek Konseyi Toplantısı ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri liderlerinin geleneksel yılbaşı öncesi toplantısında görüşme fırsatı olacaktır" dedi.

"Yatırımlar neredeyse 2 milyar dolara ulaştı"

Putin, ülkesinin Kırgızistan'ın önemli bir ticari ve ekonomik ortağı olduğunu söyleyerek, "Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 13,6 artarak, rekor seviye olan 4,1 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ocak-eylül aylarında yüzde 17 daha arttı. Şu anda tüm ödemelerin yaklaşık yüzde 97'si ulusal para birimiyle gerçekleştiriliyor. Karşılıklı ödemelerin düzenlenmesi için yeni seçenekler üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Rus yatırımlarına değinen Putin, "Yatırımlar da artıyor ve neredeyse 2 milyar dolara ulaştı. Kırgızistan'da bin 700 Rus sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Rus yatırımcıların Kırgızistan ile iş birliğine ve ülke ekonomisine yatırım yapmaya olan bu güveninin sizin (Caparov) çabalarınız ve iç politikadaki olumlu eğilimlerle bağlantılı olduğunu belirtmek istiyorum. Liderliğiniz altında ülkenizin iç politika bakımından istikrarlı ve güvenilir ortak olduğunu memnuniyetle belirtmek istiyoruz. Bu, ikili ticari-ekonomik ve yatırım ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için temel şartlardan biridir" dedi.

"Rusya ile olan sağlam, çok yönlü ilişkilere yüksek değer veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Caparov ise iki ülke halklarının uzun yıllardır birlik ve kardeşlik desteği sergilediğini söyleyerek, "Bugün Rusya, Kırgızistan için stratejik bir müttefik, güvenilir ortak ve iyi dost olmaya da devam ediyor. ve elbette kardeş Rusya ile olan sağlam, çok yönlü ilişkilere her zaman yüksek değer veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Aramızda oluşan güvenilir ilişkileri takdir ediyoruz"

Dinamik jeopolitik ve karmaşık ekonomik duruma rağmen Rusya'nın yüksek uyum ve istikrar sergilediğini kaydeden Caparov, "Bunda öncelikle sizin (Putin) lider olarak kişisel niteliklerinizin payı olduğunu düşünüyoruz. Bu bir nezaket ifadesi değil, uluslararası siyasetteki rolünüzün takdir edilmesidir. Halkımız günlük hayatta enerji ve gıda dahil olmak üzere tüm kilit alanlarda Rusya'nın desteğini hissediyor. İzlediğiniz siyasetin tutarlılığı ve stratejik rotanızı koruma beceriniz ülkelerimiz halkları için büyük önem arz ediyor ve müttefiklik ilişkilerimizi güçlendiriyor. Biz bunu derinden takdir ediyor, aramızda oluşan güvenilir ilişkileri takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya'nın altyapı, enerji, sanayi ve insani inisiyatifleri geliştirmeye verdiği desteği takdir ettiklerini söyleyerek, 2025 yılında Kırgızistan'daki Rus şirket sayısının bin 800'e çıktığını, bunun birkaç yıl öncesine göre üç kat fazla olduğunu aktardı.

Görüşmede Putin ve Caparov tarafından müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkilerini derinleştirmeye yönelik ortak bildiri, bakanlar ve diğer yetkililer tarafından da eğitim, sağlık, göç, ekonomi, askeri-teknik alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşmalar imzalandı. - BİŞKEK