Putin, kadınlara devlet nişanı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla önde gelen Rus kadınlara devlet nişanı takdim etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda kadınları ağırladı. Putin, sağlık, kültür, eğitim, sanayi ve tarım alanlarının gelişimine katkıda bulunan kadınlar ile çocuk yetiştiren anneleri tebrik ederek devlet nişanı takdim etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin törende yaptığı konuşmada "Yetenekleriniz, bilginiz, yetkinliğiniz, sorumluluğunuz ve azminiz, ülkemizin kalkınmasına, ulusal hedeflere ulaşılmasına, yeni nesillere layık bir gelecek oluşturulmasına büyük katkı sağlıyor" dedi. Putin, 11 çocuk annesi Olga Viktorovna Strelnikova ile 13 çocuğu olan Albina Raifovna Khaidarshina'ya devlet nişanı vererek, "Kendilerini annelik görevine adayan ülkemizin tüm kadınlarına çok teşekkür ederim. Geniş ailelerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin, Donbass'ta devam eden savaşta ve Novorossiya'da görev yapan kadın doktorlar ile sağlık çalışanlarının gerçek kahramanlar olduğunu söyledi. Rus ordusunda hemşirelik yapan Kristina Alekseevna Kim'in yaralı askerleri ve sivilleri kurtarmak için olağanüstü bir özveriyle hareket ettiğini ifade eden Putin, "Tehlikeye rağmen savaş bölgesinde çalışan Hersonlu genç gazeteci Vlada Andreevna Lugovskaya'nın cesareti dikkat çekicidir. Savaş muhabirliği yapmayı seçen tüm cesur kadınlara şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MOSKOVA