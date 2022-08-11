PMD'den gazeteci Latif Şimşek'e televizyon programındaki darp olayına ilişkin açıklama Açıklaması

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayı konusunda, "Saldırı hepimizi üzmüştür, elbette kabul edilemez, benzerinin bir daha tekrarlanmaması...

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon programında çıkan tartışma üzerine yaşanan darp olayı konusunda, "Saldırı hepimizi üzmüştür, elbette kabul edilemez, benzerinin bir daha tekrarlanmaması en büyük dileğimiz." açıklamasını yaptı.

PMD'den yapılan yazılı açıklamada, PMD'nin, millet iradesinin temsil edildiği TBMM çatısı altında, 58 yıldır ilkeli ve tarafsız duruşundan hiç taviz vermeden varlığını ve mesleki mücadelesini sürdürdüğü aktarıldı.

Gazeteciliğin evrensel ilkelerini, tarafsız, bağımsız ve özgür gazeteciliği esas alan ve bu kapsamda geleneksel çizgisinden hiçbir zaman taviz vermeyen PMD'nin, demokratik olgunluğun dışına çıkan her türlü şiddete karşı olduğu belirtilen açıklamada, "Derneğimiz özellikle gazeteciyi, gazetecilik mesleğini hedef alan bir şiddet eylemini asla kabul etmez; kimden, nereden gelirse gelsin şiddet uygulayana da en sert tepkiyi vermekten geri durmaz." ifadesi kullanıldı.

Birkaç gün önce bir televizyon kanalında yayınlanan tartışma programında yaşananların izleyenleri şaşkına çevirdiği ve üzdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz, gazetecilik mesleğinin saygınlığına ve onuruna yakışır şekilde görevini yapan her meslektaşımızın, her üyemizin benzer olaylar karşısında arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Saldırı hepimizi üzmüştür, elbette kabul edilemez, benzerinin bir daha tekrarlanmaması en büyük dileğimizdir."

???????