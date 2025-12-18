Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rus muhataplarımızdan Yeraskh köyünden Nahçıvan'a ve Akhurik'ten Türkiye'ye kadar uzanan demiryolunun tamamen yeniden inşa edilmesi talebinde bulundum" dedi.

ERMENİSTAN RUSYA'YA "TÜRKİYE" TALEBİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Paşinyan, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesinde Rusya'nın rolüne ilişkin bir soruyu yanıtladı. Ermeni Başbakan, projenin Ermenistan-ABD ikili projesi olarak tanımlandığını öne sürerek, "Üçüncü ülkelerin sürece dahil edilmesi ancak ikili formatta tartışılabilir. Bu, kesin bir şekilde ifade edilmiştir" dedi.

"TÜRKİYE'YE KADAR UZANAN DEMİRYOLUNU YENİDEN İNŞA EDİN"

Konuya ilişkin başka bir yorum yapmayı doğru bulmadığını aktaran Başbakan, Ermenistan topraklarındaki demiryollarının bazı kesimlerinin inşa edilmesi gerektiğine değindi. Paşinyan, "Rus muhataplarımızdan acil bir şekilde özellikle Yeraskh köyünden Nahçıvan'a ve Akhurik'ten Türkiye'ye kadar uzanan demiryolunun tamamen yeniden inşa edilmesi talebinde bulundum" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, yakın zamanda Ermenistan'daki İcevan şehri ile Azerbaycan'ın Gazah şehri arasındaki hattı da gündeme getireceğini belirterek, bu bölümün de mümkün olan en kısa süre içinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Paşinyan, Rus ortaklarının bu talepleri hızlı bir şekilde hayata geçireceği yönünde umutlu olduğunu belirtti.

TRIPP projesi, Ağustos ayında Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğuyla Beyaz Saray'da parafladığı ortak deklarasyon kapsamında bölgede stratejik ve ekonomik fırsatların değerlendirilmesini, yatırım ve altyapı alanındaki teşviklerden uzun vadeli kazançlar elde edilmesini ve bölgesel bağlantıları güçlendirmesini öngörüyor.