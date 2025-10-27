Haberler

Paşinyan'dan Tarihi Açıklama: Türkiye ile Azerbaycan Arasında Ticaret Yolu Hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın transit kısıtlamalarını kaldırma kararının ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında tır geçişine izin vermeye hazır olduklarını açıkladı. Paşinyan, bölgesel ulaşım hatlarının açılmasının önünde engel olmadığını ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın transit kısıtlamaları kaldırma açıklamasını tarihi bir gelişme olarak niteleyerek, "Bizim tepkimiz de şu şekildedir: Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde tır geçişine izin vermeye hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'ndaki 2026 bütçe tasarısı görüşmeleri sırasında Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın Ermenistan için transit kısıtlamalarını kaldırma açıklamasını tarihi bir gelişme olduğunu söyleyen Paşinyan, Ermenistan'ın uzun süredir devam eden ekonomik veya ulaşım kısıtlamalarının ilk engelini artık aşmış olduğunu belirtti. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın bu kararına karşı uygun adımlar atması gerektiğini söyleyen Nikol Paşinyan, "Bizim tepkimiz de şu şekildedir: Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde tır geçişine izin vermeye hazırız" dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Margara-Yeğegnadzor-Sisian-Goris güzergahının Türkiye ile Azerbaycan arasında çift yönlü yük taşımacılığına hizmet edebilecek şekilde neredeyse tamamen hazır olduğunu belirtti.

"Yük taşımacılığının yapılması için hiçbir engel yoktur"

Nikol Paşinyan, "Ayrıca, Ermenistan'ın uzun zaman önce Margara Sınır Kapısı'nı yenileyip faaliyete geçirdiğini ve bu kapının Ermenistan-Türkiye sınır geçişlerini sağlayabildiğini belirtmek gerekir. Goris yakınlarındaki Kornidzor yerleşimi civarında da faaliyete hazır bir sınır kapısı bulunmaktadır" diye konuştu.

Belirtilen güzergah üzerinden yük taşımacılığının yapılması için hiçbir engel olmadığını kaydeden Paşinyan, "Bu da, Azerbaycan ve Türkiye'nin onayıyla bölgesel ulaşım hatlarının açılması yönündeki bir başka önemli adımın önünde artık hiçbir engel kalmadığı anlamına geliyor" dedi.

"Azerbaycan için transit kısıtlamalarını kaldırıyoruz"

Azerbaycan'ın Ermenistan için transit kısıtlamaları kaldırmayı değerlendirdiğini belirten Paşinyan, "Kısıtlamalar kaldırıldığı gibi biz de Azerbaycan için transit kısıtlamaları kaldırıyoruz" şeklinde konuştu. Paşinyan, bu açıklamanın tam anlamıyla gerçekleşmesi için, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi'nin etkin şekilde uygulanması yönünde yoğun bir çalışmanın gerekli olduğunun altını izdi. Paşinyan, "ABD ile TRIPP projesinin hayata geçirilmesi konusunda da çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje hem bizim için hem de bölge için yeni bir girişimdir ve birçok ayrıntıya sahip" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış artık bir gerçektir"

Ermenistan başbakanı, konulara tartışarak çözüm bulunacağını ve devamında da projeyi hayata geçirebileceklerini kaydeden Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın artık bir gerçek olduğunu ifade etti.

"2026 Ermenistan Parlamento seçimleri sonuçları, Ermenistan'ı ya barışa ya da çatışmaya taşıyacak"

Ermenistan'da gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlere de değinen Nikol Paşinyan, "2026 yılı, barış açısından belirleyici bir yıl olacak. Çünkü haziran ayında bir sonraki parlamento seçimleri yapılacak. Bu seçimler, temel bir soruya yanıt verilmesini gerektirecek: Ermenistan halkı, seçim yoluyla barışı, bağımsızlığı ve egemenliği savunmalı. Aslında 2026 seçimlerinin temel siyasi anlamı ve sorusu budur" diye konuştu.

Paşinyan, aksi durumda Ermenistan'ın yeniden çatışma ortamına sürükleneceğini ve "karakol devleti" konumuna geri döneceğini vurguladı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti

Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.