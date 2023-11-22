Papa Franciscus Filistinlilerin yaşadıklarını 'soykırım' olarak tanımladı

Filistinli aileler, Gazze'de yakınlarının başına gelenleri anlattıkları Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un yaşananları 'soykırım' olarak tanımladığını ifade ederken, Vatikan bu iddiayı doğrulamadı.

Filistinli aileler, Gazze'de yakınlarının başına gelenleri anlattıkları Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un yaşananları "soykırım" olarak tanımladığını ifade ederken, Vatikan bu iddiayı doğrulamadı.

Vatikan'da bu sabah Papa ile görüşen yakınları İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli aileler, basın toplantısı düzenledi.

Görüşmeye katılan Filistinliler, basın toplantısında, Katoliklerin ruhani liderine Gazze'de bulunan ailelerinin ve yakınlarının başına gelenleri anlattıklarını, Papa'nın da kendilerini ilgi ve dikkatle dinlediğini aktardı.

Filistinli Şirin Hilal, bugün Papa'yı ziyaret ettikleri arkadaşlarından bazılarının aile üyelerini Gazze'deki bombardımanlarda kaybettiğini belirterek, "Papa, Gazze'nin durumu hakkında çok bilgiliydi. Gazze'nin suyu olmadığını, insanların iki haftayı aşkın süredir tuzlu deniz suyu kullandığını, artık elektrik olmadığını, ilaç olmadığını, Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının sağlanmadığını gayet iyi biliyordu." dedi.

Hilal, görüşmede, "Papa, rehinelerin geri dönmesi gerektiğini söyledi. Ailelerimizden öldürülenlerin hikayesini paylaştığımızda bize 'soykırımı gördüğünü' söyledi. Temelde sadece acıyı gördüğünü söylemekle kalmadı." diye konuştu.

Hilal, "Soykırım kelimesinin bizden gelmediği çok açıktı. Papa Franciscus'tan geldi." dedi.

Bazı gazetecilerin Papa'nın "soykırım" kelimesini kullanıp kullanmadığını ısrarlı şekilde sorması üzerine Filistinli aileler, görüşmede 10 kişi olduklarını ve bu 10 kişinin de "soykırım" kelimesinin kullanıldığını duyduğunu söyledi.

Hilal ayrıca, Papa'yı Gazze'ye de davet ettiklerini, kendisinin de bunun için "İyi bir fikir" yorumu yaptığını ve bunun şartlar izin verdiğinde olabileceğini ifade ettiğini aktardı.

Vatikan, "soykırım" kelimesini doğrulamadı

Basın toplantısı devam ederken Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, bir gazetecinin bu konuyu sorması üzerine verdiği yazılı yanıtta, "O kelimeyi kullandığını düşünmüyorum. Genel oturum sırasında kendisini ifade ederken kullandığı ifadeleri ve Gazze'de yaşanan korkunç durumu belirten cümleler kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, bir etkinlikte gazetecilerin Papa'nın "soykırım" kelimesini kullanıp kullanmadığı sorusunu yanıtlayan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de "Soykırım belirli durumlar için geçerli olan çok teknik bir terimdir. Bu durumda soykırımdan bahsedebilir miyiz bilmiyorum." yanıtını verdi.

"Bu savaş değil, terörizm"

Papa Franciscus, bu sabah İsrailli ve Filistinli ailelerle görüşmesine ilişkin genel kabul oturumunda yaptığı konuşmada da "Bu sabah, biri Gazze'de yakınları esir olan İsrailli, diğeri ise yakınları İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli olmak üzere iki heyet kabul ettim. Çok acı çekiyorlar, ikisinin de nasıl acı çektiğini gördüm. Savaşlar bunu yapıyor ancak burada savaşın ötesine geçtik. Bu savaş değil, terörizm." ifadelerini kullanmıştı.