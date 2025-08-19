Özlem Çerçioğlu, CHP'den AK Parti'ye Geçti

Ak Parti Aydın milletvekilleri ile parti yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Ak Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Çerçioğlu, "Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Ak Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ve AK Parti Aydın İl Teşkilatı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çerçioğlu'nun yanı sıra AK Parti'ye katılan Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da ziyarette yer aldı. Partililer ise belediye binası önünde bir araya gelerek, 'Özlem ile Aydın, rantı yıkacak yarın!', 'Özgür, bizim siyasi kalibremizde değilsin' ve 'Hizmette Özlem, güçte AK Parti' yazılı dövizler taşıdı.

'HİÇBİR ŞEYDEN KORKUM YOK'

Belediyenin hizmet binası önünde toplanan partilileri selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu zamana kadar Aydın halkına nasıl hizmet ettiyse bundan sonra da daha fazla hizmet edeceğini söyleyerek, "Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben yerel bir siyasetçiyim. Ankara'daki siyaseti milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktur. Herkese adil ve eşit davrandım bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiçbir şeyden de korkum yok. Ben bu Aydın'ı karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı. Yerin neresinden boru, nereden ne geçer en iyi ben bilirim. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimiz ve sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun" ifadelerini kullandı.

'AYDIN'A 500 MİLYARLIK HİZMET ETTİK'

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu söyleyerek, "AK Parti aynı zamanda Türkiye'ye hizmet aşkıyla kader birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra her zaman yanında olacağız. Eser ve hizmet siyasetimizi, AK Parti belediyeciliğini Aydın'da buluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz bugüne kadar ilimizde 2002 yılından bu yana çok önemli hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Aydın'a bugüne kadar 500 milyarlık hizmet ettik. Fakat bir tarafımız eksikti, o bir tarafımız artık tamamlandı" diye konuştu.

'AK PARTİ AİLEMİZ GÜÇLENDİ'

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de Çerçioğlu'nun AK Parti ailesine katılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Özlem başkanımızın yanı sıra Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarımızın da aramıza katılmasıyla AK Parti ailemiz daha da güçlendi. Dün burada meydanda Ege ve Marmara Bölgesi'nin illerinden toplamayla, zorla bir miting yaptılar. Bundan sonra Aydın'da hükümetle yerel yönetimin bir araya gelmesiyle çok büyük bir enerji oluştu. İnşallah bu enerji hizmetlere yansıyacaktır. Buharkent'ten Didim'e kadar çok güzel projeleri gerçekleştireceğiz" dedi.