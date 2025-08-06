Özgür Özel: 'Türkiye'deki Ekonomik Sorunlar Kötü Yönetimden Kaynaklanıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tuzla'da düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tuzla'da düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Bu çürümüşlük vatandaşın işini, aşını çalıyor. Türkiye'de yoksullukta, gelir adaletsizliğinde Avrupa 1'incisiyiz. Gıda enflasyonunda dünya 1'incisiyiz. Maalesef faizde dünya 2'ncisiyiz. Asgari ücret 22 bin 100 lira. En düşük emekli maaşı 16 bin 800 lira. Dul ve yetim aylığı 4 bin 200 lira. Ama Tuzla'da kiralar 25-30 bin lira. Bu millete ya, 'Evde kal, aç kal. ya karnını doyuracaksan, sokakta kal' diyen bu rejim, artık bu ülkeye yük olmuştur. Türkiye'deki işsiz sayısının 13,5 milyon olduğunu, dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ve bu istihdam sorununun, bu ekonomik darboğazın tamamının kötü yönetim sorunu olduğunu biliyoruz" dedi.

'ERDOĞAN'DA TRUMP KORKUSU VAR'

Özel, "Şimdi bir Filistin'i hatırlayacağız, hatırlatacağız. Sonra Türkiye'nin gündemini belirleyecek çok önemli bir bilgiyi açıklayacağız. Değerli arkadaşlar, millet bu dertlerle uğraşırken birileri kulağını tıkamış, biz sıkıştırınca da ezbere işlerle şov yapmaya çalışıyor. TÜGVA'yı stada doldurmuş diyor ki, 'Özgür Özel, benim Filistin hassasiyetimi sorgulayamaz' diyor. Olmayan şeyi sorgulamam. Sende Filistin hassasiyeti yok. Sende Trump hassasiyeti var. Trump hassasiyeti. Trump korkusu. Bakın o gün TÜGVA'da pankart açtı çocuklar. Pankartı açana sözüm yok. TÜGVA'lı da olsa, 'Mescid-i Aksa için bir gün gelecek, bir gün kalacak' demiş. Bu pankart açıldıktan saatler sonra Netanyahu'nun talimatıyla İsrail ordusu Mescid-i Aksa'ya girdi. Açıklama bekliyoruz, bekliyoruz. TikTokçu Hakan. Amerika'ya tık yok. Akşam vakti olunca ha bire videolarla TikTok. Oradan kendini Erdoğan sonrası döneme hazırlıyor" dedi.

'ELİMDE KANITIYLA TÜRKİYE'YE İLAN EDİYORUM'

Özel, "19 Mart darbesinin üzerinden tam 140 gün geçti. Neredeyse 5 ay. Hala iddianame yazılmadı ve emin olun yazılamıyor. Yazılmıyor değil, yazılamıyor. Birbirine karıştırdılar. Önce yalancı şahitlerle, gizli tanıklarla güya 3 tane odun vardı ya, Meşe, Ladin, Çınar. Adı Çınar olanlar falan alınmasın. Ben Akın'ın odunlarına söylüyorum. O 3 odunla dünya kadar iftira attılar. Birini ispatlayamadılar. Ben buradan açıkça söylüyorum ve bugün tarihi bir çağrı yapacağım. Bakın işin geldiği nokta şudur. Kimse yargılanmaktan, cezalandırılmaktan muaf değildir. Bir hırsız varsa, partisi olmaz. Hırsız CHP'liyse de Allah belasını versin. AK Parti'liyse de Allah belasını versin. Ama namuslu insanlara hiçbir kanıt yokken iftira attıranlar, şimdi onlara kanıt bulamadıkları için iyice telaşa kapılıp, bir yandan saçmalarken bir yandan da akıl almaz şeylere cüret etmeye başladılar. Şu anda buradan mesleklerini kötü yapan, kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp, 'Beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin' diyerek bir çetenin, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası borsası' oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil, kanıtların elimizde olduğunu Türkiye'ye ilan ediyorum" dedi.