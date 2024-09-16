Özgür Özel: İktidara Dünden Daha Yakınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün iktidara dünden daha yakın olduklarını ifade ederek, "Yarının bugünden güzelliği ne? Yarın daha da yakın olacağız. Her gün bir bir, bir bir iktidar yürüyüşümüz adım adım, gün gün ilerliyor." dedi.

Özel, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, gelecek yerel seçimlerde 4 kişiden 3'ünün, genel seçimlerde de 3 kişiden 2'sinin oyunu alma hedefini hem ilçe başkanlarına hem de belediye başkanlarına emanet ederek Manyas'tan ayrılacağını söyledi.

İktidar muhalefet ilişkisini bir kavgadan ibaret gören anlayışın ilkel bir anlayış olduğunu dile getiren Özel, "İktidar muhalefet ilişkisi, doğrularda birleşme, farklı düşünülen alanlarda da düzeyli bir müzakere ve gerekirse kabalaşmadan münakaşayı gerektirir. Demokrasi bunu gerektirir ama özellikle ben belediye başkanıma, diğer partilerden seçilmiş belediye meclis üyelerini de kendi grubumuzdaki arkadaşlar gibi, onların da saygınlığını gözeterek ve onların da söz haklarını, önerilerini can kulağıyla dinlemelerini bir kez daha telkin ediyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin sorusu üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Maalesef büyük bir üzüntü, büyük bir teessüf içindeyiz. Hukukçu arkadaşlarımıza söyledik. Milletvekili arkadaşlarımızdan hukukçu olanlar ve partimizin hukukçuları, bu karara karşı hızlı bir hazırlık yapıyoruz. Bu Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin olarak, kapsamına bakarak Anayasa Mahkemesi ve özellikle Danıştayda, Bölge İdare Mahkemesinde hızlı bir aksiyon alacağız."

"Yol yürüyüşümüzde bize zorluk çıkaracak şey, Cumhuriyet Halk Partililerin birbiriyle iyi geçinmemesi olur"

Manyas Belediyesi ziyareti sonrası vatandaşlara hitap eden Özel, ilçede çalışmaların devam edeceğini ve eksikliklerin giderileceğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte her gün biraz daha heyecanlı olduklarını dile getiren Özel, "Çünkü bugünün dünden farkı ne? Bugün iktidara dünden daha yakınız. Yarının bugünden güzelliği ne? Yarın daha da yakın olacağız. Her gün bir bir, bir bir iktidar yürüyüşümüz adım adım, gün gün ilerliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi çıktığını, gelecek seçimlerde de Türkiye'nin birinci partisi olacağını kaydeden Özel, buna kimsenin engel olamayacağını söyledi. Özel, şunları kaydetti:

"Bizim yol yürüyüşümüzde bize zorluk çıkaracak şey, Cumhuriyet Halk Partililerin birbiriyle iyi geçinmemesi olur. Sözüm meclisten dışarı, meydandan dışarı ama ilçeyle belediye, ilçeyle il, ilçe belediyesiyle büyükşehir etle tırnak gibi. Bir elmanın iki yarısı gibi olacak. Sorun çıkaranla benim sorunum var. Sorun çıkarmayan başımın üstünde çünkü hep birlikte bir tane sorumluluğumuz var, bu partiyi iktidar yapmak. Onu yapana kadar çalışacağız hep birlikte."

Hedeflerinin iktidar olduğunu belirten Özel, "Bu gidişle, olursa bir seneyi geçmeden, bir seneyi biraz geçe, seneye kasımda bir erken seçimden kaçamazlar ve o seçim günü geldiğinde 100 yıl sonra yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, iktidar partisi olacak, yine bu milletin yüzünü güldürecek, yine Türkiye şaha kalkacak, yine Türkiye gelişmiş ülkelerin korkulu rüyası olacak, yetişecek, onları aşacak. Avrupa Birliği'ne girecek, parası değer kazanacak." diye konuştu.

CHP iktidara geldiğinde fiyatlardan bir sıfır atacaklarını söyleyen Özel, "10 kat fazla alım gücü. Ne sayede? Avrupa Birliği sayesinde. Oraya giren, o hedefe ulaşıyor. Bunlar bıraktılar, yönü başka tarafa çevirdiler. Bizim istikametimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği taraftır. Çok basit, yönü o tarafa çeviriyoruz, Selanik'e, Paşa'ya selamı çakıyoruz, Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Bu milletin yüzünü güldürüyoruz. Başka yolu yok." ifadelerini kullandı.