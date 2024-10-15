Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Ak Parti savunma sanayi projeleri için hizmet bedeli ve vergi olarak yıllık toplam hacmi 80 milyar liraya ulaşması beklenen torba yasa teklifini geçtiğimiz cuma günü Meclis'e sunmuştu.

KART BAŞINA 750 TL'LİK KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın görüşülmesi beklenen torba yasa teklifiyle, limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına 750 TL kesinti yapılacak.

CHP LİDERİ ÖZEL TEKLİFE SERT ÇIKTI

Torba yasa teklifi kamuoyunda tartışmalara neden olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSRAİL ÇIKIŞI BU YÜZDENMİŞ"

Özel "Mehmet Şimşek yeni vergi getirmeyeceğini söylemişti... Erdoğan ' İsrail'in bir sonraki hedefi biziz' dedi. Anlam veremedik, kimse anlam veremedi. Bu işte bir bit yeniği var dedik. ' İsrail saldıracak, bizi destekleyin' demek istiyor. Beceriksizliğini örtmek için İsrail tehlikesini ortaya atıyor dedik. Bunu geçmişte de yaptı. Kapalı Oturum istedik, kaçamadılar. Kendisini çağırdık gelmedi, iki bakanını gönderdi. Ne konuşulduğunu 10 yıl söyleyemezsiniz. Zaten devlet sırrını verse hepimiz gereğini yaparız. Bir kelime sizin bilmediğiniz bir şey anlatmadılar. "İsrail Türkiye saldıracak" diyemediler. Kanıtını ortaya koyamadılar. Bu ifşa oldu. Bugün Bahçeli tepki göstermiş... Siz de oradaydınız. "Ben bakanları dinledim ve İsrail'in saldıracağına ikna oldum" bunu diyemez. Cambaza bak derken bunun yanında bir de milletin cebine el attılar. Savunma Sanayii Destekleme Fonu getirdiler. "Tehlike büyük, İsrail saldıracak savunmaya hep beraber destek olacağız..."

"ALACAKSAN BANKALARA GİDİP ONDAN ALACAKSIN"

Hesap kitap hızlı yapıldı, sadece beyannamelerden 75 milyar toplayacaklar. Tayyip Bey'in akşam konuştuklarının hepsi hepimizden bu paraları almak içinmiş. Kredi kartlarının yarısından 21 yıl sonra vergi alıyor. Vergi kazanandan alınır. Türkiye'nin en büyük karlarını elde eden bankaların değil vatandaşın gırtlağına çöküyor. Ocak geldiğinde yeniden değerleme... 750 TL artacak, 100 bin limiti artmayacak. 1-1.5 yıl tüm kartlardan alacaklar. Şimdi yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan 'Deli Dumrul'a diyorum. Bu vergiyi, parayı alamazsın, alamayacaksın. Onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın. Alacaksan bankalara gidip ondan alacaksın. Garibanın yakasından düşeceksin" ifadelerini kullandı.