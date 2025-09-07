CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'CHP 102'nci Yıl Koşusu'na Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara Eymir Gölü'nde düzenlenen 'CHP 102'nci Yıl Koşusu'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki gençler ve sporcularla 'CHP 102'nci Yıl Koşusu'na katıldı. Koşuyu tamamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, geçen yıl tüzük değişikliğiyle 4-9 Eylül tarihleri arasının partinin kuruluş haftası olarak kutlanmasına karar verdiklerini hatırlatarak, "Bu sene takip ettiğiniz üzere yoğun, bilimsel, kültürel, sanatla ve siyasetle dopdolu bir hafta geçiriyoruz. Pazar gününü de 102'nci Yıl Koşusu'na ayırdık" dedi.

'SENEYE ATA ÇİFTLİĞİ'NDE KOŞACAĞIZ'

Gelecek yıl Ata Çiftliği'nde koşacaklarını kaydeden Özgür Özel, "En son İstanbul Kadıköy'de maraton koşmuştum. Ankara'da maraton pistlerinin, parkurun çok fazla olmaması sorundu. Mansur Başkan, ATA Çiftliği'nde güzel bir tam maraton parkuru hazırladı. Umuyorum seneye onu da koşacağız. Burası da ODTÜ ormanının içinde, Eymir Gölü'nün etrafında. Özellikle yanan ODTÜ ormanının ağaçlarının yerine bir ağaç dikme kampanyasını da bugün başlatacaktık, onun için bugün bir maraton parkuru düzenlendi. Genç arkadaşlarla birlikte koştuk, 10 kilometreyi biraz geçen bir parkuru hep birlikte el ele koştuk. Milli maratoncumuz Mehmet Yurdadön de burada. Her zaman Ankara'da bizim etkinliklerimize de eşlik ediyor" ifadelerini kullandı.

'ÖDÜLÜMÜZ, 'İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK' TİŞÖRTÜ'

Özel, "Bundan sonra her yıl ümit ediyoruz ki Cumhuriyet'in kuruluşunun 150'nci yılında, 200'üncü yılında bu koşular yapılırken 'İlki 2025 yılında koşulmuştu' diye buradaki arkadaşları anacaklar. Koşunun sonunda hepimiz ödül olarak, İmamoğlu'na özgürlük isteyen bu tişörtlerden birer tane kazandık. Ben de bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Yol boyunca koştuk, bitişi de sembolik olarak öndeki 5-6 kişi el ele geçtik ama bugün bu yarışı tamamlayan herkes maratonun birincisi" diye konuştu.

'ÖBÜR KOŞUYU NASILSA TAMAMLARIZ'

Açıklamasının ardından soruları yanıtlayan Özel, 21 Eylül tarihinde yapılacak olağanüstü kurultayın sorulması üzerine, "Bugün maraton günü, siz yine engelli koşuya getirdiniz. Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirmiştik, yaklaşık 6 tempoyla; 5,9. Burada hesapladılar, benim saat de öyle gösteriyor; 5,55 ile koştuk. Yani 56 dakikada falan bitirmiş oluyoruz koşuyu. Her kilometreyi ortalama 5 dakika olmak üzere 56 dakikada tamamladık koşuyu. Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız" dedi.

Genel Başkan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik ifadelerine ise "Çok sağ olsun. Keşke bugün basının takip ettiği pikaba koysaydık veya kendisi uzaktan değil, yakından gelse. Öyle 10 kilometre değil 100 metreyi birlikte koşalım, bir bakalım. Öyle uzaktan nasıl görünüyor, yakından nasıl görünüyor bir görsün. Arkadaşlar şimdi bu siyasi soruları burada cevaplarsak bu koşunun da bir önemi kalmaz. Bir de akşam çeşitli bültenlerin içinde araya bunlar gelmesin. Nasılsa gün boyu etkinliklerimiz var. Bir yerde cevaplarız onları" diye yanıt verdi.

Özel, açıklamalarının ardından ağaç dikti.