Özgür Özel: Asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altına biz yokuz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün sendikalara çağırımız şudur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altına biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira olmazsa, itiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a rozet taktı. Özel, en düşük emekli aylığının asgari ücrete denk olması ve kasım ayı itibarıyla hesaplara yatırılması gerektiğini söyledi. Özel, asgari ücret ile ilgili ise "14 Mayıs seçimlerinden önce, gündem asgari ücret iken, Tayyip Erdoğan dedi ki, 'Asgari ücrete sadece Temmuz'da değil, yılda 4 kez zam vermeyi düşünebiliriz.' Seçim bitti, iktidar oldu. Asgari ücretliye 17 bin lira gibi komik bir zam verdi. Bırakın 4 sefer zam yapmayı, temmuzda dahi zam yapmadılar. Bugün 17 bin liralık asgari ücret, verildiği güne göre 6 bin lira eriyerek 11 bin liraya düştü. Temmuz'da yapılmayan gecikmeli zam eklenip, yılsonu enflasyona göre zam verilse bile ücret telafi edici olmuyor. Büyümeden, refah payından zaten mahrum kalıyor. Bir de utanmadan gerçekleşen değil, beklenti enflasyonuna göre zam vermeyi tartışıyorlar. Bunlar enflasyon tahminini tutturamıyorlar; ama zammı gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenti enflasyonu yapıp aradaki farkı, kazık olarak asgari ücretliye atacaklar. Krizin faturasını asgari ücretliye kesecekler. CHP olarak, uygulanabilir, beklentilerin gerisinde bile olsa, savunmak üzere hesabımızı şöyle yaptık; bugün enflasyon yüzde 50, zam verirken bu oranda verecek ve asgari ücret 24 bin lira olacak. Onlar diyor ki, 'bu çok'. 21 bin lira verme hesabında olanlar var. Bütün sendikalara çağırımız şudur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altına biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira olmazsa, itiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ETKİ AJANLIĞI YASASINI GEÇİRMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Özel, TBMM Genel Kurul'unda görüşülmesi planlanan, 'Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 'etki ajanlığı' ile ilgili maddenin bulunduğunu hatırlatarak, "Biliyorsunuz, otoriterlik bulaşıcı bir şey ve otoriterlerin faaliyetleri de birbirlerine öğrettikleri bir şey. Otoriterler otoriterlerden, tek adamlar tek adamlardan öğreniyor. Bu etki ajanlığı maddesinin patenti Tayyip Bey'de değil, Sayın Putin'de. Rusya'da 2012 yılında etki ajanlığı kanuna koyulmuş. Gürcistan, Kırgızistan, Sırbistan izlemiş. 5'inci sıraya Macarlar girecekken bizimki öne geçmiş. Şimdi, Gürcistan'da yasalaşan etki ajanlığı yasasına karşı NATO Parlamenterler Meclisi'nde yapılan toplantıda, düzenlemenin demokrasiye karşı bir tehdit olduğu karara bağlanmış ve deklarasyon yayımlanmış. Bizim de üyelerimiz var, hatta Faik Öztrak yönetici pozisyonunda; ama Türkiye'yi temsilen sadece biz yokuz. 18 Türk üyenin 10'u AKP ve MHP'li. Bu 10 arkadaş, birazdan arkadaki genel kurul salonuna girip etki ajanlığı getirmeye çalışacak. Bu 10 arkadaş mayıs ayındaki deklarasyona imza atmışlar. Devlet Bey için kolay, 2'sini partiden atar. Tayyip Bey ne yapacak? Senin milletvekillerin getirdiğin kanuna, mayıs ayında, 'Demokrasiye aykırı, muhalefeti baskılar, basını susturur' diye imza atıyorlar. Bizim burada söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Son sözümüz ise şudur; kırmızı alarm. Hayvan hakları yasasında olduğu gibi, kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm, Esenyurt'taki görevli milletvekillerimiz dışında tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasası görüşmeleri sırasında, bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar" diye konuştu.

'12 GÜN SOKMADILAR'

Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili hukuki süreci değerlendiren Özel, "Esenyurt'ta 2 kişiden 1'inin oyunu alarak seçilen bu bilim insanına, kanaat önderine, 'Terör örgütü üyesi', 'Belediyeyi örgütün atadıkları ile yönetiyor' gibi yalanlar söylüyorlar. Milletvekillerimiz belediyenin kapısına gitti, 'Ahmet Özer'in atadığı PKK'lıları bir görelim, bakalım' dedik. 12 gün sokmadılar. En son dün Sayın Meclis Başkanının devreye girmesiyle milletvekillerimizi soktular. Grup başkanvekilime, genel başkan yardımcıma, milletvekillerine sordum; 'Ahmet Özer'in atadığı PKK'lıları gördünüz mü, odası var mı, orada duruyor mu?' 'Yok, gösteremediler. Bize göstere göstere seçilmiş CHP'li meclis üyelerinin boş grup odasını gösterdiler' dediler" dedi.

'HAKİM BAŞARILIYSA YERİNDEN OYNAMAZ'

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in siyasi hareket ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Akın Gürlek, Tayyip Bey'in en güvendiği isimdi, gezdirip gezdirip adalet katlettirdiğiydi. Ödüllendirdi, 'Gel Akın' dedi geldi, 'Geç Akın' dedi, Bakan Yardımcısı oldu. İleride belki bakan yapacaktı, milletvekilliği yapacaktı. O Akın Gürlek'i ne hikmetse tekrar İstanbul'a yolladı, başsavcı yaptı ve bu operasyonu planladı. Bu Akın Gürlek, dünya yargı tarihinin en mobilize hakimidir. Dünya yargı tarihinde bunun kadar hareketli bir hakim yoktur. Bir hakim başarılı ise yerinden oynamaz, tayin olmaz, terfi sonucu tayin olabilir. Başarısız ise oradan oraya sürersin. İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde pinpon topu gibi oynuyorlar, pinpon topu atsan o kadar mahkemeyi dolaşmaz. Akın dolaşıyor, katlediyor. Şimdi de Akın Gürlek, Ahmet Özer'i içeride tutacak operasyona hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.