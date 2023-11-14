Özgür Özel : Anayasa'yı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin anayasa değişikliği çağrısına ilişkin, "Sende Anayasa'yı değiştirecek sayı yok. Özel'de de Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) güçsüzleştirecek göz yok. Seninle birlikte Anayasa'yı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın" dedi.

CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel, partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında konuştu. Özel, CHP'nin, genel başkana, milletvekillerine veya il başkanlarına emanet edilmediğini, Atatürk'ün bu partiyi gençlere emanet ettiğini belirterek, "Bugün 38'inci Olağan kurultayımızın ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki ilk kurultayımızın ardından 81 il başkanımızla, 130 milletvekilimizle birlikte ilk grup toplantımızı yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları başka partilerden farklı olarak liderlerinin göreve devamlarını tasdik etmek için görevlendirilmiş delegelerden değil. Görev vermeye gelmiş delegelerden oluşur. O delegeler bize, size, hepimize Atatürk'ün partisini en kısa zamanda iktidar yapma görevi vermiştir. Bu görevi alıyoruz, kabul ediyoruz ve hep birlikte söz veriyoruz" dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NU SAYGIYLA SELAMLIYORUZ'

İktidar yanlılarının yarattığı dezenformasyona rağmen Cumhuriyet Halk Partisi liderine demokratik yollardan rakip çıkabildiğini söyleyen Özel, "Türkiye'ye demokrasi vadederken kendi içinde de demokrasinin olduğunu gösteren çok önemli bir kurultayı geride bıraktık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Dünya siyasi tarihine geçmiş, bana, bu salondaki hepimize ve bu partide çok emeği olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu saygıyla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİSK İLE BERABER YÜRÜYECEĞİZ'

CHP'nin Atatürk'ün vasiyeti gereği, kimsesizlerin kimsesi olduğunu hatırlatan Özel, "Hiç kimseyi geride bırakmamak üzere çalışırız. Tüm sosyal sınıflara, onların sorunlarıyla ilgilenmek üzere eğilmek bizim boynumuzun borcudur. Geçtiğimiz günlerde adalet noktasında ülkenin Cumhurbaşkanı'nın da içinde bulunduğu bir darbe girişimiyle ortaya çıkan Anayasa'yı askıya alma fiili karşısında Barolar Birliği bir eylem yaptı. O eyleme hep birlikte katıldık, destekledik. Hukukçu arkadaşlarımız cübbelerle yürüyerek destek verdiler. Şimdi bir başka yürüyüş var. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Genel Başkanı Arzu Çerkez önderliğinde İstanbul'dan buraya doğru, Ankara'ya doğru yürüyor. Şu anda Düzce ile Eskişehir arasındalar. İl başkanlarımız, ilgili arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ankara'da cuma günü ben, grubum ve Ankara'daki üyelerimiz DİSK'le beraber Ulus'a kadar yürüyeceğiz ve onların yürüyüşlerine destek vereceğiz. Çok olacağız ve bu ülkenin kaderini değiştireceğiz" diye konuştu.

'BUNUN ADI DARBEDİR'

Hükümetin anayasa değişikliği çağrısı ve AYM ile Yargıtay arasındaki tartışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, "Önce alt mahkeme sonra da dosyayı yolladığı Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'ne kafa tuttu ve öyle bir kafa tuttu ki içinde kişiselleşmiş meseleler, tehditler; olmayacak ifadelerle bir karar yani. Gözlerimize inanamadık. Kararda, bu Meclis'in Başkanı Sayın Kurtulmuş'a kararı niye okutmuyorsun diye kafa tutmak var, ayar vermek var, hak bildirmek var, hizaya çekmek var. Biz dedik ki 'Bu karar bu Meclis tarafından hızla ele alınmalı'. Sayın Kurtulmuş'u aradım, önce olumlu bir yaklaşım oldu, sonra ne olduysa oldu. Danışma Kurulu yapılmadı. Biz Meclis'i özel biri gündeme soktuk elbet ama onlar özel gündemde toplamadılar ve uçaktaki açıklamalarıyla beraber anlaşıldı ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay'ın kararına verdiği destekle bu Anayasa'ya karşı suçu, bu kalkışmayı, bir siyasi partinin genel başkanı yapıyorsa bunun adı darbedir. Askerler yapıyorsa askeri darbedir, siviller yapıyorsa sivil darbedir. Ülkenin cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir partinin Genel Başkanı yapıyorsa bu ömrümde gördüğüm en hadsiz darbedir. Şimdi çıkmış diyor ki 'Anayasa değişikliği yapalım'. Sende Anayasa'yı değiştirecek sayı yok. Özel'de de AYM'yi güçsüzleştirecek göz yok. Bizde öyle bir göz yok. Seninle birlikte Anayasa'yı çiğnemeye kalkarsam gözüm çıksın" dedi.

'ÖRGÜT DENETİMİNDE ÖN SEÇİM OLACAK'

Grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, bir gazetecinin, 'Belediye başkan adaylarını ön seçimle mi belirleyeceksiniz, yoksa merkez mi belirleyecek?' sorusuna, "Bugün bütün il başkanlarımızı topladık, öğleden sonra oturup konuşacağız. Bir, milletvekili seçimlerinde kayıtsız şartsız ön seçim var. İki, belediye seçimlerinde mutlaka ve mutlaka mevcut belediye başkanlarımızı anketle ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman aday belirleyeceğiz. Aday belirlemekte en çok kullanacağımız yöntem, örgüt denetiminde ön seçim olacak. Sandıktan kim çıkarsa onu da adaylaştıracağız. 'Ön seçim yok. Özgür Özel ön seçimden vazgeçti' beyanları tamamen asılsızdır ve bunu biraz sonra il başkanlarımızla da konuşacağız. Bu konuda benden şüphe eden herhangi bir il başkanımız, delegemiz yok" yanıtını verdi.

'MHP GENEL BAŞKANINA YAKIŞMAZ'

Özel, bir başka gazetecinin, 'MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur' dedi. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Bir kere zillet ittifakı lafını Sayın Devlet Bahçeli'nin yaşında, Sayın Devlet Bahçeli'nin tecrübesinde ve onun gibi çok önemli bir siyasi partinin genel başkanlığı yapan birisinin ağzından duymak beni memnun etmiyor. Çünkü millet kelimesini tahrip edip zillet demek Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanına yakışmaz. Benzer tartışmalara girebiliriz. Ben geçmişte çok yaptım, bu konularda fena değilimdir bilirsiniz. Ondan sonra duyduğunda üzülecekleri yakıştırmaları biz yapmayalım. Ondan sonra siyasette ana muhalefetin lider değişimiyle birlikte böyle siyasi muhataplarıma bir marj tanımayı isterim. Zillet derseniz, size de millet bir şeyler der. Ama bu hiç hoşunuza gitmez. Onun dışında Anayasa'ya saygı millete saygıdır. Ben eğer Anayasa'nın o maddesi için Devlet Bey gibi düşünürken TBMM'nin savunulduğu madde için aynı muameleyi yaparsam Devlet Bey'in Osmaniye'den aldığı görevi tartışmaya açmış olurum. O yüzden bu doğru değil. Anayasa'nın herhangi bir maddesini usulüne uygun değiştirmeye çalışmak başka bir şeydir. Ama değiştirmeden yok saymak, o kurumlara hakaret etmek başka bir şeydir. Bence bu dili terk etmek lazım."

'AKŞENER İLE ELBETTE GÖRÜŞECEĞİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yarın görüşeceğine dair iddiaları da yanıtlayan Özel, "Yarın görüşme olduğu bilgisi doğru değil. Akşener ile çok güzel bir telefon görüşmesi yaptık. Elbette görüşeceğiz ama kararlaştırdığımız bir görüşme tarihi yok. Olursa basından sorumlu arkadaşlarımız iletişimini yaparlar" dedi.