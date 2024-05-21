CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine yapılan faiz zammını eleştirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden alınan kredi faizlerine geriye dönük zam yapılmasını eleştirerek, "Bu iktidar, bu hükümet, bu Cumhur İttifakı 31 Mart'tan mesajı almamış, sarı kartı görmüş, hala esnafa faul yapıyor." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 9'uncu Yargı Paketi'nde yer alacağı belirtilen "etki ajanlığı" düzenlemesini eleştirdi.

"Etki ajanlığı" düzenlemesinin Rusya, Kırgızistan, Sırbistan ve Gürcistan'da uygulandığını belirten Özel, "Hangi ligde olduğumuzu görüyorsunuz değil mi? Sanki Türkiye'ye özel bir şey. Otoriter liderler, popülist liderler birbirlerinden öğrenirler. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı bu yasayı geri çekmezseniz işte sizin karneniz de budur, ekibiniz de budur. Bu ekibiniz dünya tarihine, 'büyük gerileme filmini çekenler' olarak geçiyor. Siz de bunların Türkiye şubesisiniz. Bunlarla birlikte dünya siyasi kara bir sayfasında yerinizi alırsınız. Şimdiden uyarıyorum, ya çekersiniz, bu rezil filmi Putin'le birlikte çekersiniz." diye konuştu.

Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Ata Emre Akman'ın babası Erol Akman ile telefonda görüştüğünü söyleyen Özel, "Büyük bir metanetle şöyle söyledi; 'benim evladım gitti. Yüreğim yanıyor ama lütfen bu konuda bütün siyasetçiler bir şey yapın. Ben yandım, başka babalar yanmasın.' Yüreği yanan bu babanın haykırışıyla Kurye Hakları Derneği'nin sesine bir kulak vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Motokuryelerin taleplerini dile getiren Özel, grup başkanvekillerinin bu konuda araştırma önergesi vermesini ve konunun Meclis'te tartışılmasını istedi.

"Cumhur İttifakı 31 Mart'tan mesajı almamış"

Özel, hükümetin kendi ilan ettiği ekonomik hedefleri tutturamadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi yüzde 33'tü bu yıl için. Sonra 36'ya çıkardılar. Şimdi 38 olarak geçen hafta bir kez daha revize ettiler. Enflasyonla mücadele edemedikçe, dar gelirlinin yüzünü güldürmek yerine onlara kemer sıktırmaya, emekliyi perişan etmeye devam ediyorlar. Kamuda tasarruf adı altında memurun servisiyle uğraşıyorlar. Öğretmenin atamasını yapmamayı marifet sayıyorlar. İşsize kamuda iş vermeyeceklerini 3 yıllığına ilan ediyorlar. Ama bir yandan da geçtiğimiz hafta köprü ve otoyollara son 5 ayda ikinci kez zam yaptılar. 1 Ocak itibariyle kamuya ait köprülere yüzde 76, yap-işlet-devret köprülerine, otoyollarına yüzde 50 zam yapmışlardı. 16 Mayıs günü kamuya ait köprülere bir 60 daha, yap-işlet-devretlere de bir 40 daha yaptılar. Sadece 5 ayda kamuya ait köprülerde yüzde 181, yap-işlet-devretlere yüzde 110 zam geldi. Enflasyonu düşüreceğiz diye asgari ücrete zam yapmamaya kalkanlar, emekliyi 10 bin liraya muhtaç bırakanlar, '3 yıl boyunca emekli olan kadar memur alacağız' deyip milyonlarca işsizin, milyonlarca KPSS'de dirsek çürütenin umutlarını tüketenler köprülere, yollara yüzde 181 zam yapıyorlar. Sonra da enflasyonla mücadeleden bahsediyorlar."

Özel, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinden alınan kredi faizlerine geriye dönük zam yapıldığını belirterek, "İşler tıkırında olsa faiz, kredi ödenecek. Kredi ödenemiyor, bir de faizini iki katına çıkarıp esnafın beline bir kazmayı da bunlar vuruyorlar. Demek ki neymiş? Bu iktidar, bu hükümet, bu Cumhur İttifakı 31 Mart'tan mesajı almamış, sarı kartı görmüş, hala esnafa faul yapıyor. Hesabını siz görürsünüz esnaf kardeşlerim." diye konuştu.

"Öğretmenler Saraçhane'de isyan ettiler"

Öğretmenlerle beraber geçen hafta İstanbul'da miting yaptığını anımsatan Özel, "Bunlar atanmayan öğretmen. 'Miting zayıftı' diyor. Kameraya gireni atamayacağını onlar da biliyor. Yine de oraya koştular. 'Azdılar' diyor. Azdılar çünkü sizin tarafınızdan sindirildiler. Ama vicdanlarında, sosyal medyada hiç az değiller. Bütün Türkiye'ye de seslerini duyurdular. Söz verdiniz, mülakatı kaldırmadınız. '68 bin' dediniz, atamayı 20 binde bıraktınız. Öğretmenler Saraçhane'de isyan ettiler" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te de Ankara Tandoğan Meydanı'nda emeklilerle miting yapacaklarını aktararak, "Eğer o meydanda beklenenden az insan olursa hemen hazır, 'demek ki emekliler şikayetçi değilmiş.' diyecekler. Ben orada olacağınızı biliyorum. Her mitingde siz geldiniz, biz konuştuk. 31 Mart'ta gösterin sarı kartı, mesajı alacaklar. Almazlarsa, öyle arkanızda değiliz, yanınızda değiliz. Gerekirse önünüze düşeriz, hakkınızı alırız. O gün bugündür, o pazar bu pazardır." dedi.

"Atatürk'ün partisini ilk seçimlerde iktidar yapacağız"

Özel, CHP'nin 31 Mart seçimlerinde 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olduğunu anımsatarak, "Nisan ayında Türkiye'de yapılan hiçbir ankette birinci parti CHP'den başkası değildi. Hiçbir anket Nisan ayı boyunca AK Parti ile aramızdaki farkın kapandığını göstermedi, hepsinde açıldı. Mayıs ayında bütün anketler yine gelecek. İlk anketi gördük, müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi yine birinci parti." diye konuştu.

CHP olarak kendilerine güvenerek, özgüvenli bir siyasetle yollarına devam ettiklerini söyleyen Özel, "Biz kazanacağız. Biz kazanacağız, biz kazanacağız. Atatürk'ün partisini ilk seçimlerde iktidar yapacağız." ifadesini kullandı.

(Bitti)