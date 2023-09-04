Organize suç örgütlerine operasyon: 17 şüpheli adli makamlara sevk edildi

Çıkar maksatlı organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheli bu sabah sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Gaziosmanpaşa ilçesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen "Gedik" ve "Görener" isimli iki hasım organize suç örgütlerine yönelik geçtiğimiz Cuma günü İstanbul, Antalya ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 17 çete üyesini yakalayarak gözaltına almıştı. Her iki suç ağının elebaşları ve çete fertlerinin yakalandığı soruşturmada, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis tarafından gözaltına alınan 17 şüpheli bu sabah adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL