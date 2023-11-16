Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne yasadışı yol çalışması şikayeti

Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi kumsalında yasadışı yol çalışması yaptığını iddia ederek şikayetçi oldu.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi kumsalında yasadışı yol çalışması yapıldığını belgelediklerini iddia ederek şikayetçi oldu. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Şu anda Ordu Belediyesi suç işliyor birincisi yasaya aykırı, imara aykırı ve mahkeme kararına aykırı olarak yasa dışı iş yapılıyor" dedi.

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, "Açmış olduğumuz davada mahkeme kararıyla iptal oldu. Daha sonra tekrar bir proje çizildi 'ÇED gereklidir' raporu alındı. Burada halkın bilgilendirme toplantısı yapıldı ancak süreç orada kaldı henüz. Fakat Ordu Büyükşehir Belediyesi şu anda burayı yasadışı mahkeme kararlarına rağmen yasaya, imar planlarına aykırı olarak burayı doldurmaya başlamış" dedi.

"BELEDİYE YASA, KURAL, YÖNETMELİK, MAHKEME KARARI DİNLEMİYOR"

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, yönetim kurulu üyeleri avukat Haluk Türkmen ve Coşkun Özbucak mahallellerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gittiklerini belittiler. Konuyla ilgili olay yerinde açıklama yapan Ertuğrul Gazi Gönül şunları söyledi:

"Ordu Melet sahil deniz kenarındayız. Buraya daha önce Ordu Çevre Derneği olarak açmış olduğumuz bir dava vardı. Bu davanın konusu oluşturulacak bisiklet yolu, eğlence alanı diye geçiyordu. Açmış olduğumuz dava da mahkeme kararıyla iptal oldu. Daha sonra tekrar bir proje çizildi 'ÇED gereklidir' raporu alındı. Burada halkın bilgilendirme toplantısı yapıldı ancak süreç orada kaldı henüz. Fakat Ordu Büyükşehir Belediyesi şu anda burayı yasadışı mahkeme kararlarına rağmen yasaya, imar planlarına aykırı olarak burayı doldurmaya başlamış 15- 20 gün önce. Buradan halk bizi aradı bizlere bilgi verdi. Şu anda Ordu Belediyesi suç işliyor birincisi yasaya aykırı, imara aykırı ve mahkeme kararına aykırı olarak yasa dışı iş yapılıyor."