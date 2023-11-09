Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı İsrail ile dalga enerjisi anlaşmasını feshetti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İsrail ile yapılan dalga enerjisi anlaşmasının 17 Ekim'de feshedildiğini açıkladı. Başkan Güler, anlaşmanın hala devam ettiğini iddia eden siyasiler ve haberlere yer verenler hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son günlerde CHP'li siyasiler tarafından gündeme getirilmeye çalışılan İsrail ile dalga enerjisi anlaşmasını 17 Ekim'de feshettiklerini açıkladı. Başkan Güler, anlaşmanın halen devam ettiğini iddia ederek kamuoyunu yanıltan açıklamalar yapan siyasiler ve haberlere yer verenler hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirtti.

Anlaşma 17 Ekim 2023 gün feshedildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ordu Enerji (OREN) ile İsrailli Eco Wave Power (EWP) firması arasında 2022 yılı Haziran ayında imzalanan anlaşmaya göre, Ordu'ya Türkiye'nin ilk dalga enerjisi santralinin kurulması planlanıyordu. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de anlaşmayı X (Twitter) hesabından duyurmuştu.

Bu konuda bürokratik hazırlıklar sürerken 7 Ekim 2023 günü Gazze olayları başladı. İsrail'in orantısız güç kullanarak kimyasal silah kullanmaya, sivillere yönelik soykırıma yönelik katliama yapmaya başlaması üzerine Başkan Güler, 17 Ekim günü İsrailli firma ile anlaşmanın tek taraflı feshedilmesi talimatını verdi. Aynı gün toplanan Ordu Enerji A.Ş. (OREN) Yönetim Kurulu anlaşmayı feshetti. Ardından sosyal tesislerde hiçbir İsrail menşeili ürün kullanılmaması kararı alındı.

Ülke çapında kitlesel boykot başlamadan önce alınan bu karara rağmen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM'de konuşma yaparak anlaşmanın neden feshedilmediğini sordu. Siyaseti bir kavga aracı yapmak istemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, sonunda sessizliğini bozdu. Başkan Güler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli firma ile anlaşmanın 17 Ekim'de sonlandırıldığını belgesiyle açıkladı.

Başkan Güler'den açıklama

Asılsız, mesnetsiz, yalan ve yanlış haber ve bilgileri içeren açıklama ve haberler konusunda hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan Başkan Güler, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Boykot milli bir iradedir ve sarsılamaz! Üzerimize atılan iftiralara asılsız mesnetsiz iddialara yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesi adına mecburi bir açıklama yapmak zorunda kaldık. İsrail'in vahşi saldırıları neticesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kitlesel boykot uygulamaları henüz başlamamışken, İsrail menşeili bir firma ile iştirak şirketimiz Ordu Enerji AŞ. arasındaki 150 milyon dolarlık enerji yatırım anlaşması 17 EKİM 2023 tarihinde tarafımızca tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunu yanıltan iftira niteliğindeki haberlere ve söylemlere yer verenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız. Hukuki mücadele neticesinde elde edilen tazminatları ise yardım kuruluşları üzerinden Gazze'ye bağışlayacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ORDU