Üye Girişi
Haberler

Oktay: Terörle Mücadele ve Türkiye-İran İşbirliği Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'nin PKK, YPG ve İran'daki PJAK ile mücadelesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye ve İran'ın daha somut işbirliğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Zengezur Koridoru'nun bölgedeki kalkınmaya katkı sağlayabileceğini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Terörle mücadele konusu son derece önemli. Türkiye'ye tehdit unsuru olan PKK ve YPG. İran'daki PJAK da farklı değil, benzer yapılar. Çok ciddi mücadelemiz devam ediyor. İran'la bu konuda ilişkilerin iki komşu ülkeye yaraşır şekilde çok daha somut boyutta, tüm alanlarda yani Suriye, İran, Irak ve Türkiye de dahil yakın bir işbirliği içerisinde ilerlemesini arzu ediyoruz." dedi.

Oktay, Meclis'te, Konsolosluk, Parlamento ve Yurtdışındaki İranlılar İşlerinden Sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İran ve Türkiye'nin kadim dostluk ve komşuluk ilişkisine sahip olduğunu belirten Oktay, bölgede belirsizliklerin hakim olduğu dönemden geçtiklerini söyledi.

Oktay, İran'ın kendi kalkınması ve Türkiye ile arasındaki işbirliklerinin artmasını memnuniyetle karşılayacaklarını, bunun için de üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, İslam ve bölge ülkeleri olarak dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun yeteri kadar gelişmiş olmadığını belirtti.

İsrail'in katliamları konusunda farkındalık oluşturmak ve soykırımı durdurmak için bütün çabayı gösterdiklerini dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele konusu son derece önemli. Türkiye'ye tehdit unsuru olan PKK ve YPG. İran'daki PJAK da farklı değil, benzer yapılar. Çok ciddi mücadelemiz devam ediyor. İran'la bu konuda ilişkilerin iki komşu ülkeye yaraşır şekilde çok daha somut boyutta, tüm alanlarda yani Suriye, İran, Irak ve Türkiye de dahil yakın bir işbirliği içerisinde ilerlemesini arzu ediyoruz. Bu örgütlerin baktığımızda aslında arkalarında kimin olduğunu biliyoruz. Bunun da aslında 'Kürt halkının hakları' olayı ile uzaktan yakından alakası yok. İsrail'in bölgedeki taşeron yapıları olduğunu ve sonuçta hedefine yaklaşmada kullandığı aparatlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada samimi bir işbirliğinin geliştirilmesinin ve uygulanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bir diğer konu da ekonomik aslında. İran'a belki biraz daha anlatmamız gereken bir konu. Zengezur Koridoru'nun sadece Nahçivan ve Azerbaycan'a değil, İran'a da çok ciddi katkıları olacağını düşünüyoruz. İran'ın aleyhine olan bir proje olarak asla düşünülemez. Biz de İran'ın aleyhine olan bir projenin arkasında olmayız. Bence Zengezur Koridoru'na İran'ın daha pozitif ve farklı yaklaşmasını, iki kadim komşu olarak bölgenin kalkınması, barış ve refahına ilişkin de ciddi katma değer sağlayacağını düşünüyorum."

Celalzade ise Oktay'ın kabulünden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı

Cansız bedeni gölette bulunan başkandan geriye sitem dolu mektup kaldı
ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'lerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Zenit maçı maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.