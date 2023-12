Ocak Partisi'nde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Şerif Bozkurt atandı

Ocak Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Şerif Bozkurt atandı. Bozkurt'a rozetini Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat takdim etti.

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, düzenlediği basın toplantısında, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanan Şerif Bozkurt'a rozetini takdim etti. Başkan Canpolat, toplantıda yaptığı konuşmada, "Milletimiz için her renge, her fikre, her dine, dile, ırka, mezhebe ülkemizde hoşgörü ile muamele olduğunu sadece sözde değil; özde de belli etmemiz gerekiyor. Çifte vatandaşımız Suriyeli Türkmen kardeşimiz sayın Şerif Bozkurt'u Genel Başkan Yardımcılığı görevine atayarak da işte Ocak Partisi'nde birleştirerek yapabiliyoruz. Bizim kardeşliğimize, birliğimize hiç kimse zeval getiremez. Hiç kimse bizi birbirimizden ötekileştirerek yabancılaştıramaz. Bizi kimse ayıramaz. Suriye ile neden sorun yaşayan bir ülke olalım. Irak'la neden sorunlar yaşayalım" dedi.

Şerif Bozkurt ise "Sayın Genel Başkanım Kadir Canpolat'a bu göreve beni layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Ocak Partisi'nin hedefleri arasında da yer alan 2'nci Sultan Abdülhamid Han döneminde de olan Şam, Lübnan, Hicaz, Ürdün, Bağdat bütün ülkeler bir sancağın altındaydı. Hedefimiz aynı bütün ülkelerde barışı, huzuru ve istikrarı getirmek" diye konuştu.

ŞERİF BOZKURT KİMDİR

1973 yılında Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta dünyaya gelen Şerif Bozkurt, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Suriye Halep'te tamamladı. 6 aydır Osmanlı Ocakları'nda da Türkiye'deki Suriyelilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüten Şerif Bozkurt, Ocak Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı. Bozkurt, evli 4 çocuk babası.