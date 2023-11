Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Anayasa Değişikliğine Destek Vereceğini Açıkladı

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, 'Anayasa değişikliğine Ocak Partisi sonuna kadar destek verecektir. Milletimizin etnik kimliğine, fikir ayrılıklarına, din ayrımına bakmadan hak ve hürriyetini gözeten, koruyan bir anayasa değişikliği ile ihtiyaç vardır' dedi.

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Canpolat, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayışı ile ilgili, 'Anayasa değişikliği ile alakalı hükümetimizin, siyasi partilerimizi, milletvekillerimizi, tüm kamuoyunu, vatandaşımızı ülkemizi daha ferah, müreffeh, istikrara giden yollarda emin adımlarla yönetmek adına bir anayasa değişikliği gerekmektedir. Anayasa değişikliğine Ocak Partisi sonuna kadar destek verecektir. Burası Müslüman bir ülke. Görüyoruz, Siyonist rejim İsrail, Filistin halkına neler yapıyor. Bu durumların ülkemizde olması da kaçınılmaz olabilir. 100 yıldır bize, boynumuza, kolumuza, bacaklarımıza vurulan kelepçe var. Bu anayasa ile bundan kurtulmalıdır. Milletimizin etnik kimliğine, fikir ayrılıklarına, din ayrımına bakmadan bütün milletimizin hak ve hürriyetini gözeten, koruyan bir anayasa değişikliği ile ihtiyaç vardır. Öte yandan, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'nin arasında çıkan tartışmanın siyasi olduğunu iddia edenler var. Biz siyasi olduğunu düşünmüyoruz' diye konuştu.

'BİZ BU SAVAŞIN İLERLEMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Canpolat, İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırım ile ilgili, 'Sessiz kalanların da vicdani ve ahlaki sorumlulukları vardır. Orada yaşanan bu katliama sessiz kalan her vicdan bunun bir yerde mutlaka kendisi ile yüzleşip, bunun sorumluluğunu kendinde görecektir. Hastane bombalamak nedir' Hangi insani duyguyu yaşayan bir devlet, bir millet, bir ordu komutanı, asker böyle bir katliam yapabilir? Bunun adı savaş değil. Biz bu savaşın ilerlemesini istemiyoruz. Dinler arası bir savaş çıksın istemiyoruz. Bunlar Yahudilik adı altında bu katliamları yaparken Yahudilere de çok büyük bir düşmanlık kazandırıyorlar. Herkes şu anda Yahudileri çok büyük düşman görüyor. Görüyoruz ki, İsrail bugün katliamlarını Yahudilik üzerinden yapıyor. Filistin'de gördüğü her vatandaşı terörist ilan ediyor? ifadelerini kullandı.

'CHP İŞGALDEN KURTULMUŞ DEĞİLDİR'

Canpolat, CHP kurultayında genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik ettiğini ifade ederek 'Ümit ederiz ki, sayın Kılıçdaroğlu dönemindeki gibi tutarsız siyaset yapılmaz. Yelpazeler herkese açık olur. Atatürk'ün partisinde Atatürk çizgisinde ilerleyen bir siyaset anlayış olur. Kapılarını bölücü teröristlere açan bir parti değil, bütün siyasi partilere kapısı açık, milleti ile barışık düzeyde siyaset yapacağını ümit ediyoruz. Kendilerini kutluyoruz. Ama şu demek değildir; CHP işgalden kurtulmuştur anlamına çıkmaz. CHP işgal altında hala devam ediyor. Eğer Özgür Özel CHP'yi kurtaracaksa, bölücü faaliyetler yürüten yardımcılarına dikkat etmesi gerekir. Partinin kime hizmet ettiğini görmesi gerekir. Partinin Türkiye'nin çıkarları, menfaatleri doğrultusunda mı, yoksa başka devletlerin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda mı hareket ediyor, bunları görmemiz gerekir. Hamas'ı terör örgütü ilan eden Genel Başkan sayın Özgür Özel, neden kurultaydan iki gün öncesinde böyle bir açıklama yapmıştır. Bu da bizleri düşündürmektedir' dedi.