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Normalleşme sürecini hiçe sayan CHP lideri Özel, iktidarı topa tuttu

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31 Mart yerel seçimlerinden sonra siyasette atılan normalleşme adımları sonrası CHP lideri Özgür Özel, sürecin zarar görmemesi için iktidara yönelik eleştirilerini yaparken cümlelerini özenle seçiyordu. Ancak Özel, bugün katıldığı bir çalıştayda gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gerekse hükümetin ekonomi politikasını sert bir dille eleştirdi.

Siyasette normalleşme adımlarının konuşulduğu şu günlerde gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin zarar görmemesi için birbirlerine yönelik eleştiri yöneltirken dozajı ayarlamaya özen gösteriyor. Ancak bugün partisi tarafından düzenlenen Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda bir konuşma yapan CHP lideri Özel, sürece zarar verecek açıklamalarda bulundu.

"UTANÇ VERİCİ BİR YERE DÜŞMÜŞTÜK"

Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021 yılında alındığı 'gri listeden çıkarılmasını yorumlayan Özel, "Neredeyse birileri çıkacak ve diyecek ki; 'eskiler bilmez, gençler bilmez, eskiden biz gri listedeydik.' Buradan hatırlatalım. Biz gri listeye 2021 yılında girdik. Biz gri listeye son günlerde hızla yapılan bazı kanunu düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik. Bu çok utanılacak bir durum. Listede Burkina Faso var, Yemen var, Suriye var, Mali var, Kongo var. Yani bulunduğumuz yer zaten pek çok ülkenin bulunduğu bir yerdi de biz orada bir üst lige falan çıkmadık. Biz utanç verici bir yere düşmüştük. Çok gecikmeli olarak ve nihayet ittir kaktır,hatta bir gece önce 'bakalım siyasi bir kararla bizi orada tutacaklar mı ' gibi tuhaf değerlendirmelerle yani öz güveni eksik bir şekilde yarım yamalak Burkina Faso'nun olduğu yerden kurtulduk. Ama üç yıldır bizi orada tutan ve Türkiye'yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi" ifadelerine yer verdi.

BU SÖZLER ERDOĞAN'A: CİDDİYE ALMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir" sözlerini de eleştiren Özel, "Erdoğan'ın uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz. Ancak çok da ciddiye almıyoruz" dedi.

ERDOĞAN, "GERİLİM SİYASETİNİ BIRAKIN" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son parti grubunda yaptığı konuşmada "İstiyoruz ki CHP gerilim siyasetini artık bıraksın, normalleşsin, milli iradeyle barışsın ve bundan da milletimiz ve demokrasimiz kazançlı çıksın. Diyaloğa şans tanıma arzumuz; partimize, hükümetimize ve Cumhur İttifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız, edepsizliğe göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın, boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Şimdi çıkmışlar, sabah-akşam sürekli 'suç ortaklığından' bahsediyorlar. Suç ortağı arayanlar, kendilerini fazla yormasın, nereden geldiğini ve halen nereye gittiğini tam olarak açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar, bize laf söylemeden, bize çamur atmadan evvel, sözde 'kent uzlaşısında' kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (9)

Mehmet YILMAZ:

Doğru demiş adam ne diyecekti ya. Aadam ana muhalefet lideri.

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Sezgin Sezgin:

Özel anormal bir şey söylememiş.. Normalleşmeyi muhalefet, iktidarı eleştirmeyecek gibi sananlar var..

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Zohan Coharyan:

Özgür Özel, CHP'den marjinal sol örgütleri ve HDP/DEM'lileri temizleyecek olan gerçek bir Atatürk Milliyetçisidir.

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purpleler Purpleler:

Onlar oy vermezse baraj altında kalırsınız,muhtaçsınız.

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Yasef Behar:

Hamas yüzünden I listeye geri döneriz

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sade vatandaş:

ne normalleşmesi normalleşme her şeyin kararını bir kişinin verdiği tek adam sisteminden parlementer sisteme dönülünce olur

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murat dural:

Ya Ne Normalleşmesi sen Normalleşeceğin adamları 22 senedir tanımadın mı?

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Cevdet Taşkın:

MUHALEFET DEDİĞİN YANLIŞ OLAN ŞEYLERİ DÜZEL TİRMEK SİZİN GİBİ MUHALEFET OLMAZ OLSUN SANKİ SİZ SÖYLEDİNİZ DE UYGULAMA YAPILDI GRİ LİSTEDEN ÇIKTIK

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Mert Kafkas Sahin:

Hayirdir muhalefet lideri çiçek mi atacak bunlara??

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