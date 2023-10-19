Nijerya İslami Kuruluşlarından İsrail'e Karşı Çağrı

Nijerya'da İslami kuruluşlar, Nijerya hükümetine uluslararası hukuka ve Filistinlilerin haklarına saygı gösterene kadar İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Nijerya'da İslami kuruluşlar, Nijerya hükümetine uluslararası hukuka ve Filistinlilerin haklarına saygı gösterene kadar İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Nijerya Şeriat Yüksek Konseyinin himayesinde bulunan İslami kuruluşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

Nijerya Şeriat Yüksek Konseyi Başkanı Sheikh AbdurRasheed Hadiyyatullah, yaptığı konuşmada, Nijerya'daki Müslümanların Filistin'de devam eden soykırım konusunda derin endişe duyduklarını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanını kınayan Hadiyyatullah, Nijerya hükümetine yaptığı çağrıda, uluslararası hukuka ve Filistinlilerin haklarına saygı gösterene kadar İsrail ile ilişkilerin gözden geçirilmesini istedi.

Hadiyyatullah, Nazi zalimliğinin tek kurbanı olduklarını iddia eden siyonistlerin, 21'inci yüzyılın en zalim siyasal eylemcileri olmalarının bir ironi olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunulan karar tasarısına ilişkin oylamaya değinen Hadiyyatullah, ABD'nin karar tasarısını veto etmesini kınadı.

"Uluslararası toplum, büyük ölçüde ABD'nin Filistin'deki siyonist işgalcilere sürekli koşulsuz destek vermesi nedeniyle çatışmanın temel nedenini ele almakta başarısız oldu." diyen Hadiyyatullah, Nijeryalı insani yardım kuruluşlarının ve camilerin zor durumdaki Filistin halkına yardım için seferber olması gerektiğini söyledi.