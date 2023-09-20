Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, terör finansmanı ve maden kaçakçılığına karşı önlem alınması çağrısında bulundu

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terör finansmanı, ekonomik sabotaj ve yasa dışı maden kaçakçılığı gibi konularda BM üyesi devletlerin söylemlerini eylemlerle desteklemeleri gerektiğini belirtti. Tinubu, Afrika'daki maden bölgelerinin hırsızlık ve çatışmalardan korunması gerektiğini vurguladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, "BM üyesi devletlerin, gelişmekte olan dünyada terör finansmanı, ekonomik sabotaj, yasa dışı maden ve silah kaçakçılığının engellenmesi konusunda söylediklerinde ciddi olduklarını eylemleriyle göstermelerinin zamanı geldi." dedi.

Tinubu, New York'taki BM 78. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Afrika'da güvenliğin ve maden alanlarının korunmasının önemine dikkati çekti.

Küresel güven ve dayanışmanın önemli boyutlardan birinin kıtanın maden bölgelerini hırsızlık ve çatışmalardan korumak olduğunu işaret eden Tinubu, "BM üyesi devletlerin, gelişmekte olan dünyada terör finansmanı, ekonomik sabotaj, yasa dışı maden ve silah kaçakçılığının engellenmesi konusunda söylediklerinde ciddi olduklarını eylemleriyle göstermelerinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Tinubu, Afrika'daki birçok maden bölgesinin "sefalet ve sömürü mezarlığı" haline geldiğini belirterek Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin, BM'nin oradaki güçlü varlığına rağmen on yıllardır bu durumdan muzdarip olduğunu kaydetti.

Devlet Başkan Tinubu, bugün dünya ekonomisinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne çok şey borçlu olduğunu ancak ona çok az şey verdiğini söyledi.

Küçük savaş ağaları olmak isteyen yerel suçlularca desteklenen yabancı kuruluşların, binlerce Afrikalıyı yasa dışı altın ve diğer kaynakları çıkarmak için köleliğe sürüklediğini dile getiren Tinubu, "Bir ülkenin kalkınması için harcanan milyarlarca dolar şimdi sayısız şiddet girişimini besliyor. Kontrol edilmedikleri takdirde bu girişimler barışı tehdit edecek ve ulusal güvenliği ciddi risk altına sokacak." diye konuştu.

Tinubu ayrıca, yeni yatırımlara yönelik ekonomik kalkınma diplomasisinin, Nijerya'yı iş yapmaya hazır bir ülke olarak göstermede etkili olduğunu bildirdi.