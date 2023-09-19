Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Afrika'nın kalkınması için barışa vurgu yaptı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika kıtasının kalkınma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için barışa ihtiyaç olduğunu belirtti. Tinubu, Afrika Birliği'nin şiddet ve istikrarsızlık sorunlarını çözme çabalarına destek sözü verdi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Afrika kıtasının kalkınma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için barışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Tinubu, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Azali Assoumani ile bir araya geldi.

Tinubu görüşmede, AfB'nin kıtanın dünya ile ekonomik ve sosyopolitik ilişkilerinde uzlaşı pozisyonlarını güvence altına almak için stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

"Afrika'nın kalkınma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için barışa ihtiyacı var" ifadesini kullanan Tinubu, AfB'nin Sudan, Nijer, Burkina Faso ve Mali gibi ülkelerdeki şiddet ve istikrarsızlık sorunlarını çözme çabalarına destek sözü verdi.

Devlet Başkanı Tinubu, özgürlük ve anayasal düzenin benimsenmesi dışında kalkınma ve refah getirebilecek hiçbir şeyin olmadığına işaret ederek, "Bu, sürdürülebilir kalkınmanın kritik bir özelliğidir. AfB'nin Sahel'de barışın sağlanması için yoğun çaba sarf etmesini ve Sudan'da savaşan gruplar arasında aktif müzakereler yürütmesini takdirle karşılıyoruz. Sudan'da barış büyük bir başarı olacak." dedi.

Siyah ırk için istikrar ve refahın gerekliliğini vurgulayan Tinubu, 21. yüzyılı "Afrika'nın çağı" olarak tanımladı.