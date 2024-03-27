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Netanyahu: İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesi Hamas'a mesajdır

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail heyetinin ABD ziyaretinin iptal edilmesinin Hamas'a bir mesaj olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin iptal ettiği ABD ziyareti hakkında konuştu.

Netanyahu, ABD'nin kararının Hamas'ı cesaretlendirdiğini belirterek, ziyareti iptal etmesinin Hamas'a bir mesaj olduğunu aktardı. Hamas'a seslenen Netanyahu, "Bu baskıya güvenmeyin, işe yaramayacak. Umarım mesajı almışlardır" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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