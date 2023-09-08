Muş Valisi Avni Çakır, basın temsilcilerini kabul etti

Muş'ta görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri, göreve yeni başlayan Vali Avni Çakır'ı ziyaret etti.

Muş Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Emrullah Özbey, İhlas Haber Ajansı Muş Büro Temsilcisi İshak Güngör ve kentte görev yapan gazeteciler, yeni göreve başlayan Muş Valisi Avni Çakır'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Vali Çakır'a yeni görevinde başarılar diledi. Özbey, Vali Çakır'a Muş basını hakkında bilgi verdi.

Gazetecilerin gerçekleştirdiği ziyaretten memnun olduğunu söyleyen Vali Çakır, "Gece gündüz çalışıp şehrimizi geliştireceğiz. İçinde hizmet olan bir cümle kuranı baş tacı ederim. Şehrimizi her yönüyle kalkındırmak için mücadele edeceğiz. Muş'u şu anda yakından tanıyorum. Gazeteci arkadaşlarımızla her ay kahvaltı toplantılarında bir araya gelerek önerileri dinleyeceğim" dedi. - MUŞ