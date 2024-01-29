Murat Kurum, Sultangazi'de Tramvay Hattını Uzatacağını ve Metroyu Getireceğini Açıkladı

Sultangazi'de "Muhtarlar ve STK Buluşması" programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, " Sultangazi'deki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız. En kısa zamanda Sultangazi'mize metroyu ulaştıracağız" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Muhtarlar ve STK Buluşması" programına katıldı. Salondaki vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, selamlaşıp sohbet etti. Programda ilgiyle karşılanan Murat Kurum, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"1 Nisan sabahı bu şehrin yönetiminde sizler olacaksınız"

Programda konuşan Kurum "Muhtarlarımız, derneklerimiz bizim gözümüz olacak, kulağımız olacak. Elimizi bir an bile mahallelerimizden çekmeyeceğiz. Muhtarlarımızın, derneklerimizin ilçe başkanı da, belediye başkanı da, büyükşehir belediye başkanı da bu kardeşiniz olacak. Sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkanınız değil bizzat temsilciniz, sözcünüz olacağım. 1 Nisan sabahı bu şehrin yönetiminde sizler olacaksınız. İstanbul'umuzu hep birlikte yöneteceğiz. El ele verip İstanbul'umuzun, muhtarlarımızın, vatandaşımızın, STK'larımızın ne sorunu varsa bir masa etrafında toplanacağız ve aldığımız kararları uygulayacağız" dedi.

"Bugünkü CHP'li yönetim bile 'Biz de bu projelerden faydalanabilir miyiz?' diyorlar"

CHP yönetiminin de projeleri hakkında konuştuğunu söyleyen Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızda milletimizi sevindiren, mutlu eden projelerimizi 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde hemşehrilerimize sunduk. Ardından 5 ilçe gezdik. Herkes sokaklarda bizim bu hayallerimizi, projelerimizi, yatırımlarımızı konuşuyor. Konuşan sadece vatandaşlarımız değil, bugünkü CHP'li yönetim bile 'Biz de bu projelerden faydalanabilir miyiz?' diyorlar. Biz de onlara '1 Nisan sabahı kazandığımızda zaten tüm İstanbul bu projelerden faydalanacak, sizin de faydalanmanızda bir engel yok' diyoruz. Vatandaşlarımız öyle heyecanlanmışlar ki bizi gördükleri her yerde detayları soruyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul için kollarını sıvadığını belirten Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim sözlerimiz öyle kollarını boşa sıvayanların verdiği sözlere benzemez. Bizde kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz. O kollar artık bizim değil bu milletin koludur. O kollar sıvandı mı gider afetzede kardeşlerimize sarılır. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Antalya'da, Kastamonu'da, Giresun'da ve daha birçok yerde 365 bin yeni yuvaya dönüşür. Asrın felaketini yaşamış 11 ilimize derman olmak için 3 ayda dünyada eşi görülmemiş bir başarıya imza atar. 180 bin yeni yuvanın inşasını başlatır. Milletin acısına ortak olur, milletin geleceğini kurar. Şimdi o kollar 25 yıllık bir tecrübeyle bir daha kapanmamak üzere yeniden sıvanmıştır. İstanbul yeniden dirilişe geçene kadar, İstanbul yeniden yükselişe geçene kadar da asla kapanmayacaktır."

"Sadece kiralanacak, kira fiyatlarını düşürecek 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız"

Konut projeleri ve trafik çilesinden bahseden Murat Kurum, "Ellerimizi İstanbul'un tarihini değiştirecek 650 bin yeni, sıcak, güvenli yuvayı inşa etmek için birleştireceğiz. Ellerimizi vatandaşımıza 100 bin yeni sosyal konut yapmak için birleştireceğiz. Bu eller, İstanbul'un kaynaklarını israf etmeyecek. Haksızlık etmeyecek, milleti sahipsiz bırakmayacak. Bu aziz millet için ellerimizi nasıl birleştiriyorsak, yüreklerimizi de buluşturacağız. Yüreklerimizi CHP'li mevcut yönetimin büyüttüğü trafik çilesiyle ömründen 3,5 yıl kaybeden kardeşim için, adaletsiz belediyeciliğin hışmına uğramış, bir sabah belediyeye gittiğinde kartı çalışmamış, boynu bükük olarak yavrularının yanına dönmüş mazlum kardeşlerimiz için buluşturacağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız, arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. Sadece kiralanacak, kira fiyatlarını düşürecek 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"Sultangazi'deki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız"

Ulaşımla ilgili projeleri ve Sultangazi için müjdelerini anlatan Kurum, "328 kilometre metro hattını 5 yılda iki katına çıkararak 650 kilometre yapacağız. Sultangazi'ye sözümüz var. Sultangazi'deki tramvay hattını bir durak daha uzatacağız. En kısa zamanda Sultangazi'mize metroyu ulaştıracağız. 10 yıl sonra bin 4 kilometre metroya hep birlikte ulaşacağız. İstanbul'da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacağız. Bugün çile haline gelmiş ulaşım süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Gençlerimize ulaşımda tam yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalarımıza, çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz" diye konuştu.

"Biz hep sokakta milletimizin yanında olacağız"

Vatandaşlara yönelik desteklerini anlatan Murat Kurum, "İhtiyaç sahibi üniversiteli kardeşlerimize 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. İlk kez iş kuracak gençlerimize, kardeşlerimize tam 100 bin TL destek sunacağız. Yeni evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız. Bunun gibi yüzlerce eseri, hizmeti sizlerle birlikte muhtarlarımızla, derneklerimizle, yol arkadaşlarımızla birlikte başaracağız. 31 Mart akşamına kadar yeniden mutlu İstanbul için Sultangazi'nin her karışında durmadan çalışacağız. Biz hep sokakta milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede istiyorsa orada olacağız" ifadelerine yer verdi.

Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu da katıldı. - İSTANBUL