Çorum'da Muhsin Yazıcıoğlu mitinginde dev pankart açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenleyeceği mitingde Muhsin Yazıcıoğlu açılan dev pankartla anıldı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılında mitingin yapılacağı Kadeş Barış Meydanı'na Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu dev pankart asıldı.
Pankartta ifadelerine yer verildi. - ÇORUM