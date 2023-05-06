Muharrem İnce: TBMM'ye Atatürkçü, Cumhuriyetçi, yurtsever bir parti lazım

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, İstanbul'da; "TBMM'ye bir sigorta lazım. TBMM'ye Atatürkçü, Cumhuriyetçi, yurtsever, Kuvayı Milliye ruhundan gelen bir parti lazım. Bu dönem parlamentosunda; Türkiye'nin, geleceğimizin, çocuklarımızın Memleket Partisi'ne ihtiyacı var. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalı, Türkiye'nin sigortası olmalı" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla buluştu. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'ni vatandaşlarla birlikte yürüyen ve sohbet eden İnce, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"TBMM'YE MEMLEKET PARTİSİ LAZIM"

"Bu sefer Meclis'te bir tehlike var. Onu anlatmak istiyorum size. Bir HDP var. İki AKP'nin içinde Cumhuriyet ile, Atatürk ile problemli olanlar var. Üç, CHP listelerinde 77 kişi var. Gelecek'li, Saadet'li, DEVA'lı… Pazar günü seçildiklerinde, pazartesi günü nereye gidecekleri belli değil. CHP'den ayrılacakları kesin. Yani o Meclis'te parmakların nereye kalkacağını kimse bilmiyor. Onun için, TBMM'ye bir sigorta lazım. TBMM'ye Atatürkçü, Cumhuriyetçi, yurtsever, Kuvayı Milliye ruhundan gelen bir parti lazım. Bu dönem parlamentosunda; Türkiye'nin, geleceğimizin, çocuklarımızın Memleket Partisi'ne ihtiyacı var. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalı, Türkiye'nin sigortası olmalı.

"GENÇLER SİZDEN 3 KİŞİYİ İKNA ETMENİZİ İSTİYORUM"

Ben onun için size diyorum ki: Genelde her gittiğim yerde gençler karşılıyor beni. Gençler… sizden 3 kişiyi ikna etmenizi istiyorum bugün, söz mü? Anneniz, babanız, halanız, teyzeniz, amcanız, dayınız…

İnce, konuşmasını sürdürürken bir kişi İnce'yi eleştirdi. İnce, "Seni kim gönderdi buraya? Para ile mi, gönderdiler" diye sordu. Vatandaşların o kişiyi protesto etmek istemesi üzerine de "Olacak bunlar, boş verin, takılmayın. Bu aralar tehdit edilenler de olur, zengin edilenler de olur" dedi.

"İKTİDAR TÜRKİYE'NİN HUKUK DÜZENİNİ BOZDU"

Bakın 21 yıllık bir iktidar var. Bu iktidar Merkez Bankası'nı boşalttı. Tarımı çökertti. Eğitimin niteliğini bozdu. Sokakları Suriyelilerle doldurdu. Türkiye'yi kutuplaştırdı, kamplaştırdı. Türkiye'de hukuk düzenini bozdu. Yolsuzluklar arttı. Hırsızlıklar arttı. Hiçbir sorunu çözemedi 21 yılda. Ama bu 21 yılın 18 yılında Davutoğlu var. Babacan var. Bunlar ekonomi bakanı, Genel Başkan, Başbakan, Dışişleri bakanı. Suriyelerin sorumlusu. Ekonomiyi yöneten o. Şimdi bize Erdoğan'ın eskilerini kurtarıcı diye yutturmak istiyorlar. Erdoğan ile de olmaz, Erdoğan'ın eskileri ile de olmaz.

Yepyeni bir yol. Biz Memleket Partisi olarak; 'Ne sağdan, ne soldan Atatürk'ün yolundan', 'Ne cumhur, ne millet tek yol memleket.' Bunu başaracağız biz, bunu. Biz Memleket Partisi olarak ne kadar üstümüze gelirlerse gelsinler, ne kadar iftira atarlarsa atsınlar, ne kadar sahte dekont düzenlerse düzenlesinler. Bu Fetö'cülerin işi. Fetö'cülerin işini yayan zavallılar var ama. Bir siyasi partiye 223 bin liranın üzerinde bağış yapamazsın. Kanun yasaklamış, yasak.

Bir bakıyorsun, bir dekont…. Memleket Partisi'ne 5 milyon dolar bağış. Yahu bu yasak zaten, yasak. Bu kimin işi? Bu FETÖ'cülerin işi. FETÖ'cüler, sahte belgelerle koca bir orduyu dağıttılar, orduyu. Şimdi FETÖ'cülerin yaptığı sahte dekontları paylaşan zavallılar var, zavallılar… Onlara acıyorum ben. Bunu birlikte çözeceğiz. Dik durun, mücadeleye devam edin. Her gün 3 kişiyi ikna edin."