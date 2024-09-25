Hasan Sert: Türkiye, Dünyanın Çekim Merkezidir

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Hasan Sert, Türkiye'nin dünyanın çekim merkezi konumunda olduğunu belirterek, " Türkiye, dünya ekonomisinin yüzde 80'inin oluşmuş olduğu bir bölgede konumlanmış durumda. Medeniyetlerin, kültürlerin, edebiyatın, sanatın en yoğun doğduğu, büyüdüğü ve geliştiği bölgelerin tam merkezinde." dedi.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Sert, bugün Muğla'da vatandaşlarla ve esnafla bir araya geleceğini, ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

"Türkiye Buluşmaları" programının önceki dönemde "Şehir Buluşmaları" adı altında yapıldığını belirten Sert, program kapsamında birçok bakan ve milletvekillerinin görev bölgelerine giderek vatandaşlarla bir araya geldiğini, bu kapsamda kendisinin de yaklaşık 25 ile gittiğini kaydetti.

"Ülkeler siyasetle gelişir ekonomiyle büyür" diyen Sert, tüm dünya ülkelerinde durumun böyle olduğunu ifade etti.

"Türkiye Buluşmaları" programının 15 Ekim'e kadar devam edeceğini anlatan Sert, "Muğla ve ilçelerini gezerek esnaf ziyaretleri yaparak sahada olan sıkıntıları yerinde tespit edeceğiz. İş adamlarının sorunlarını dinleyeceğiz. Gençlerle bir araya geleceğiz. Muğla, çok özel ve önemli bir kent. Dünyanın ve turizmin gözbebeği bir yer. 1 milyonun üzerinde nüfusuyla Türkiye'nin nadide yerlerinden birisi. İki uluslararası havaalanı ile ülke turizmi ve ekonomisine önemli hizmet eden bir yer. Buraları biz çok önemsiyor ve buralarda olmanın gerekliliğine inanıyoruz." dedi.

Muğla'nın turizmin yanı sıra tarım, madencilik ve birçok alanda dünyada önemli skalaları oluşturduğuna işaret eden Sert, bu nedenle kentin tüm bileşenlerini kucaklamak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla çok önemli bir noktada bulunduğunu vurgulayan Sert, şöyle konuştu:

"Türkiye, dünyanın en merkezi durumunda. Sadece bu da değil Türkiye dünya ekonomisinin yüzde 80'inin oluşmuş olduğu bir bölgede konumlanmış durumda. Medeniyetlerin, kültürlerin, edebiyatın, sanatın en yoğun doğduğu, büyüdüğü ve geliştiği bölgelerin tam merkezinde. Balkanların ümidi Türkiye. Orta Doğu ülkeleri, İslam ülkeleri Türkiye'ye ümit bağlamıştır. Dolayısıyla güçlü bir Türkiye olmazsa mazlumların da hayallerini söndürmüş oluruz."

Bu nedenle güçlü Türkiye'yi oluşturmaları gerektiğine vurgu yapan Sert, 23 yıldır halkın bu gücü AK Parti'ye verdiğine işaret etti.

Dünyada 23 yıldır iktidarı başarılı bir şekilde yürüten ülke olmadığını belirten Sert, "100 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümetin kurulması ortalama olarak 1,5 yılda bir hükümet değişikliği anlamına geliyor. Buradan da bir başarı bekleyemezsiniz. Biz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü raporlarına göre dünyada 206 ülkede var olan son 10 yıldaki yapılmış 10 büyük yatırımından 6'sını yapan bir iktidarız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve onun başındaki hükümetin lideri Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki operasyonlarla dünyada son 10 yılda yapılan 10 yatırımın 6'sı Türkiye'de yapılmış." diye konuştu.

Tekrar güçlenerek yeniden dünyada örnek projeler çıkarmak ve dünyanın gözünü kamaştırmak istediklerini anlatan Sert, "Yeniden dünyada ümit bekleyen milletlerin umudu olmak istiyoruz. Yeniden ekonomiyi rayına oturtup halkımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapmak istiyoruz. Türkiye Buluşmalarının temel amacı da bu olacak." dedi.

Türkiye Buluşmaları programına MKYK üyeleri Menderes Türel, Dilek Yıldız Büyükdağ, Mustafa Sever, Mehmet Umut Tuncer, Mehmet Karabay, İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi ve Şebnem Bursalı ile Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İl Başkanı Gültekin Akça ile ilçe başkanları katıldı.