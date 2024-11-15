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MTSO Başkanı, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması İçin Çağrı Yaptı

MTSO Başkanı, Mücbir Sebep Süresinin Uzatılması İçin Çağrı Yaptı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremler nedeniyle iş dünyasının zor durumda kaldığını belirterek, mücbir sebep halinin en az 2 yıl daha uzatılması gerektiğini vurguladı. Sürenin sona ermesi durumunda esnafın büyük olumsuzluklar yaşayacağını ifade etti.

Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde uygulanan mücbir sebep halinin sona ermesine 15 gün kaldığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremlerin devam ettiği bir ortamda sürenin uzatılmasının şart olduğunu vurguladı.

Doğanşehir merkezli meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mücbir sebep halinin sona ermesine 15 gün kaldığını hatırlatarak, "Depremler, inşaatlar ve göç devam ederken mücbir sebep süresinin sona ermesi depremin etkisinden daha büyük olumsuzluklar doğuracaktır. Süre en az 2 yıl daha uzatılmalıdır" dedi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 21 ayı aşkın bir süre geçmesine rağmen esnaf, tüccar ve sanayicinin hala toparlanamadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Asrın felaketinin etkilerini atlatamadan, şiddetli depremlere maruz kalmaya devam ediyoruz. Bugün Doğanşehir merkezli yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki deprem sadece şehrimizde değil bölgemizde hissedildi. Binlerce esnafımız hala konteynerde asgari ücret düzeyine dahi ulaşamayan kazançlar ile ayakta kalmaya çalışıyor. Konteynerde olmayan küçük ve orta ölçekli binlerce esnafımızda birçok günü siftahsız kapatıyor. Depremler, inşaatlar ve göç devam ederken mücbir sebep süresinin sona ermesi depremin etkisinden daha büyük olumsuzluklar doğuracaktır. 15 gün sonra süre uzatımı olmaz ise hiçbir firmamız biriken borcunu ödeyebilecek durumda değil. İş yerleri ve konutlar tamamen teslim edilinceye kadar sürenin uzatılması için yoğun ve ısrarcı taleplerimize rağmen mücbir sebep süresinin sadece üç ay uzatılmasını doğru bulmuyoruz. Uzun vadeli plan yapılmasına olanak vermeyen, geçici, kısa süreli süre uzatmalar sorunları daha fazla büyütüyor, üyelerimizin önünü görememesine neden oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza bir kez daha sesleniyoruz. Mücbir sebep uygulanan 4 il olan Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ülkemizin vergi gelirindeki payı sadece yüzde 1,1. ya vergi affıyla biriken tüm borçları silerek temiz bir sayfa açın, ya da Van depremi örneğinde olduğu gibi mücbir sebep süresini makul bir süre daha uzatın" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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