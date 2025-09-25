Haberler

Moskova ve Antalya Arasında Artan İşbirliği İhtimali

Moskova ve Antalya Arasında Artan İşbirliği İhtimali
Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki tarım, turizm ve ticaret alanlarında işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i valilik makamında ziyaret etti. Çeremin, Antalya'nın sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri açısından da önemli bir merkez olduğuna dikkat çekerek, Moskova ile Antalya arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

Ziyarette Çeremin'e; Moskova Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Anastasia Sibileva, Moskova Güney İdari Bölgesi Valiliği Özel Kalem Müdürü Aleksey Eroşin, Moskova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Platonov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik eşlik etti.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Tarım İl Müdürü Fırat Erkal'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki tarım, turizm ve ticaret alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Antalya'nın bereketli toprakları, güçlü tarımsal üretim kapasitesi, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan turizm potansiyeli ve gelişen ticaret altyapısıyla öne çıktığını vurgulayan Vali Hulusi Şahin, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanları nezdinde güçlü bir zemine sahip olduğunu belirtti. Şahin, bu ilişkilerin karşılıklı ziyaretler, yatırımlar ve ortak projelerle daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Görüşmede, tarım ürünleri ticaretinde karşılıklı kolaylıkların sağlanması, turizmde ortak tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sanayi odaları arasında işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ANTALYA

